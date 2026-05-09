Meteo Toscana: Festa della Mamma con rovesci e temporali

Con un weekend dal sapore primaverile ma ancora instabile, la Toscana si prepara a un nuovo cambio di scenario meteorologico. Dopo una giornata in prevalenza soleggiata, tra la Festa della Mamma e l’inizio della prossima settimana tornerà il maltempo. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi in mattinata sereno salvo locale nebbia nell’interno; dal pomeriggio parzialmente nuvoloso o velato per nubi alte.

Venti: deboli variabili in rotazione a sud, sud-est.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: massime in aumento.

Domani, Festa della Mamma, molto nuvoloso con precipitazioni, localmente a carattere di rovescio o temporale in particolare fino alla prima parte della giornata. Dalla tarda mattinata locali schiarite e piogge più sparse ed intermittenti.

Venti: moderati da est, sud-est sull’Arcipelago e sulla costa, deboli nell’interno (moderati da sud sui rilievi).

Mari: mossi.

Temperature: in aumento le minime, in calo le massime.

Lunedì 11 molto nuvoloso o coperto sulle zone settentrionali con precipitazioni localmente abbondanti sul nord-ovest (in particolare riviera apuana, Apuane, Garfagnana). Nuvolosità variabile altrove con possibili isolate piogge nel pomeriggio.

Venti: sud-occidentali, occidentali deboli-moderati (forti raffiche dal pomeriggio), forti localmente sull’Arcipelago.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi sui settori centro-settentrionali.

Temperature: in aumento le massime al centro-sud.

Martedì 12 sulle zone settentrionali inizialmente nuvoloso con possibili deboli precipitazioni; successivamente attenuazione della nuvolosità. Sereno o poco nuvoloso al sud.

Venti: deboli sud-occidentali con locali rinforzi.

Mari: molto mossi, tendenti a mossi a nord di Capraia. Mossi, tendenti a poco mossi, altrove.

Temperature: pressoché stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi sulle zone settentrionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.