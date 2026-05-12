Meteo Toscana: instabilità e variabilità, temperature in calo

Settimana instabile sulla Toscana, con nuvole, rovesci sparsi e temperature in lieve diminuzione. Le condizioni meteo resteranno variabili anche nei prossimi giorni, con venti sostenuti e mari mossi soprattutto lungo la costa settentrionale. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvolosità variabile, più consistente a ridosso dei rilievi appenninici, schiarite anche ampie al centro sud. Piogge e brevi rovesci a carattere sparso sulle zone più interne della regione, più probabili e frequenti a ridosso dell’Appennino.

Venti: moderati di Libeccio-Ponente (ovest, sud-ovest) con rinforzi sui rilievi e sulle zone sottovento all’Appennino.

Mari: molto mossi o agitati a nord di Capraia. Mossi altrove. Attenuazione del moto ondoso dal pomeriggio-sera.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime nell’interno. Massime inferiori a 20-23 gradi in pianura.

Domani nuvoloso con possibilità di locali rovesci e temporali, in particolare sulle zone centro-meridionali.

Venti: deboli occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: in calo.

Giovedì 14 parzialmente nuvoloso o nuvoloso con locali piogge sulle zone settentrionali.

Venti: moderati di Libeccio con rinforzi sulla costa, sui rilievi appenninici e sottovento ad essi.

Mari: molto mossi i settori settentrionali, mossi o molto mossi al largo gli altri.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime.

Venerdì 15 nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse, più probabili sulle zone settentrionali.

Venti: tra deboli e moderati meridionali.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.