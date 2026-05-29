Meteo Toscana: locali temporali nel pomeriggio, poi torna il sereno

Dopo una mattinata all’insegna del maltempo con rovesci e possibili temporali sparsi, il tempo in Toscana tenderà gradualmente a migliorare nel corso del weekend. Atteso il ritorno del sole e temperature in lieve aumento, con condizioni generalmente stabili fino all’inizio della prossima settimana. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi parzialmente nuvoloso o nuvoloso nella prima parte della mattinata con rovesci sparsi e temporali; variabile nel pomeriggio con possibilità di locali temporali nelle zone interne.

Venti: deboli variabili, ma in prevalenza settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in aumento.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: in leggero aumento le massime, specialmente nell’interno.

Domenica 31 sereno o poco nuvoloso con transito di velature e modesti addensamenti cumuliformi nel pomeriggio sui rilievi.

Venti: deboli occidentali.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.

Lunedì 1° giugno soleggiato.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.