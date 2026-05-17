Meteo Toscana: nuovo peggioramento tra martedì e mercoledì

Con l’inizio della settimana la Toscana si prepara a vivere giornate prevalentemente stabili e miti, accompagnate da un graduale aumento delle temperature. Non mancheranno però alcune variazioni, con possibili rovesci pomeridiani sui rilievi e un peggioramento atteso tra martedì e mercoledì, quando tornerà il maltempo, soprattutto nelle zone interne e settentrionali. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno al mattino salvo possibili nebbie, foschie e locali nubi basse nelle prime ore; nel pomeriggio moderato sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne e non si escludono isolati e brevi rovesci sui rilievi.

Venti: deboli variabili con componente di brezza lungo la costa.

Mari: mossi, localmente poco mossi.

Temperature: massime in sensibile aumento.

Domani sereno o poco nuvoloso salvo possibile foschie e nebbie al mattino; nel pomeriggio modesto aumento della nuvolosità con possibilità di isolati brevi rovesci sui rilievi. In serata nubi in aumento sulle zone nord occidentali con possibili precipitazioni sulla provincia di Massa.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Martedì 19 instabile con cielo nuvoloso associato a piogge e temporali più probabili in mattinata sulla costa e zone settentrionali, nel pomeriggio sulle zone interne e orientali.

Venti: deboli occidentali.

Mari: mossi a nord dell’Elba, prevalentemente poco mossi altrove.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in locale flessione.

Mercoledì 20 variabile con possibili precipitazioni in particolare sulle zone settentrionali.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi di Maestrale.

Mari: mossi.

Temperature: in sensibile aumento le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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