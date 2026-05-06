Meteo Toscana: oggi giornata all’insegna dei temporali, temperature in calo

Una fase meteorologica variabile interesserà la Toscana nei prossimi giorni, con condizioni inizialmente instabili e nuvolosità diffusa accompagnata da precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco. A seguire si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie e un progressivo aumento della stabilità atmosferica fino a condizioni più soleggiate nel fine settimana. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco.

Venti: deboli-moderati di Scirocco, in rotazione a Libeccio nel pomeriggio.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo, su valori inferiori alle medie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani parzialmente nuvoloso con temporanei addensamenti e ampie schiarite. Possibilità di isolate e brevi piogge tra la notte e la prima parte della mattinata.

Venti: deboli da sud, sud-ovest con rinforzi sui rilievi.

Mari: mossi, temporaneamente molto mossi a nord dell’Elba.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento.

Venerdì 8 nuvolosità variabile con schiarite più ampie al nord ovest e annuvolamenti, temporaneamente più consistenti al centro sud associati a brevi e locali piogge, in particolar nel pomeriggio.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mossi tendenti a mossi sul settore meridionale.

Temperature: minime in lieve calo, massime in ulteriore lieve aumento.

Sabato 8 sereno o al più velato con nubi basse, foschie e locali nebbie nelle vallate interne al mattino.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento fino a 25-26°C nelle pianure interne.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.