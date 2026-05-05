Meteo Toscana: oggi mattinata con forti temporali, nuova intensificazione in serata

La Toscana interessata da una fase di maltempo, con nuvolosità diffusa e frequenti precipitazioni, a tratti anche temporalesche e localmente intense. Le condizioni tenderanno a migliorare solo in modo graduale e temporaneo, alternate però a nuove fasi di instabilità. Le temperature si manterranno su valori leggermente sotto la media, con lievi oscillazioni tra cali e successivi aumenti. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse sul nord, più sparse sulle zone interne centro meridionali. Possibilità di temporali localmente anche di forte intensità già nel corso della mattinata sulle zone costiere, specie quelle centro settentrionali. Attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio, per poi intensificare nuovamente in nottata.

Venti: di Scirocco moderati o localmente forti sul grossetano. Deboli da sud nelle zone interne con rinforzi sui rilievi.

Mari: mossi o temporaneamente molto mossi a sud dell’Elba.

Temperature: in ulteriore lieve aumento le minime, massime in calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, soprattutto nella prima parte della giornata. Fenomeni più sparsi dal pomeriggio con graduale miglioramento a partire dal nord ovest e fenomeni più frequenti sulle zone orientali e meridionali.

Venti: deboli-moderati di Scirocco, in rotazione a Libeccio nel pomeriggio.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie su valori inferiori alle medie.

Giovedì 7 parzialmente nuvoloso con temporanei addensamenti e ampie schiarite. Possibilità di isolate e brevi piogge tra la notte e la prima parte della mattinata.

Venti: deboli da sud, sud-ovest con rinforzi sui rilievi.

Mari: mossi, temporaneamente molto mossi a nord dell’Elba.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento.

Venerdì 8 nuvolosità variabile con schiarite alternate ad annuvolamenti, temporaneamente anche consistenti ed associati a brevi rovesci, in particolar nel pomeriggio.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mossi tendenti a mossi sul settore meridionale.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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