Meteo Toscana: oggi possibili rovesci sui rilievi meridionali

Dopo il maltempo odierno sui rilievi, la Toscana si prepara a vivere un fine settimana variabile, tra schiarite, temperature in aumento e qualche possibile episodio di pioggia. Dopo un avvio stabile e mite, il tempo potrebbe cambiare nuovamente nella giornata di domenica, anche se l’evoluzione resta ancora incerta. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Possibilità di locali, brevi, rovesci sui rilievi meridionali.

Venti: deboli da sud, sud-ovest tendenti a disporsi a N-NE.

Mari: mossi.

Temperature: massime in aumento (21-23 °C in pianura).

Domani inizialmente nuvoloso, poi schiarite via via più ampie. Possibilità di locali piogge sulle province orientali.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mossi tendenti a mossi sul settore meridionale.

Temperature: stazionarie.

Sabato 9 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento fino a 25-26°C nelle pianure interne.

Domenica 10 nuvoloso con possibilità di pioggia. Evoluzione molto incerta, probabili variazioni.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento le minime, in calo le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.