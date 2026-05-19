Meteo Toscana: oggi rovesci e temporali poi arriva la tregua

Il quadro meteorologico sulla Toscana si mantiene variabile nelle prossime ore, con residuo maltempo oggi e un graduale miglioramento nei giorni successivi. Da metà settimana è atteso un ritorno del bel tempo, con condizioni più stabili e un progressivo aumento delle temperature. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso con possibilità di rovesci o brevi temporali.

Venti: deboli in prevalenza occidentali nell’interno; fino a moderati lungo il litorale settentrionale. In attenuazione in serata.

Mari: mossi a nord dell’Elba, prevalentemente poco mossi altrove.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in contenuta diminuzione.

Domani in nottata e nella prima parte della mattinata nuvoloso per nubi basse in dissolvimento. Poco nuvoloso nel pomeriggio con addensamenti sui rilievi appenninici, dove non si escludono brevi rovesci.

Venti: deboli di brezza con componente settentrionale (nord ovest).

Mari: poco mossi o temporaneamente mossi.

Temperature: in sensibile aumento le massime.

Giovedì 21 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli o a tratti moderati di brezza con componente settentrionale.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: in ulteriore aumento, massime fino a 26-27°C in pianura.

Venerdì 22 in prevalenza sereno.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore aumento (27-28°C in pianura).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.