Meteo Toscana: oggi rovesci, temporali e neve in Appennino

Nei prossimi giorni la Toscana sarà interessata da condizioni meteorologiche variabili, con alternanza tra fasi instabili e schiarite. Dopo una giornata all’insegna del maltempo, è atteso un graduale miglioramento seguito da nuove variazioni della nuvolosità e dalla possibilità di precipitazioni sparse soprattutto sulle zone interne e rilievi. Temperature e ventilazione mostreranno andamenti altalenanti, con un progressivo miglioramento termico in alcune aree. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni diffuse in mattinata, anche a carattere di rovescio o localmente di temporale. Nevicate in Appennino oltre i 1300 metri. Miglioramento nella seconda parte della giornata a partire dalla costa, fino a cielo sereno o poco nuvoloso in serata.

Venti: di Maestrale deboli o moderati con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: massime in aumento sulle zone occidentali.

Domani sereno al mattino salvo locali nubi basse sul basso Valdarno nelle prime ore; nel pomeriggio modesti addensamenti con possibili brevi rovesci isolati sui rilievi.

Venti: deboli variabili.

Mari: mossi, localmente poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in sensibile aumento.

Lunedì 16 sereno o poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio modesto aumento della nuvolosità con possibilità di isolati brevi rovesci sui rilievi.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Martedì 19 nuvoloso con possibili piogge in mattinata sulla costa, nel pomeriggio sulle zone interne.

Venti: deboli occidentali.

Mari: mossi a nord dell’Elba, prevalentemente poco mossi altrove.

Temperature: in lieve aumento, fatta eccezione per le massime nelle zone interne interessate da nubi più compatte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.