Meteo Toscana: oggi temporali pomeridiani, nuovo peggioramento da domenica

Le previsioni meteo per la Toscana indicano nei prossimi giorni una situazione variabile, con alternanza di sole e nuvolosità e la possibilità di locali rovesci pomeridiani, soprattutto nelle zone interne e meridionali. A seguire è atteso un aumento della copertura nuvolosa con una maggiore instabilità nel fine settimana, quando dovrebbe iniziare una nuova fase di maltempo. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con possibilità di locali rovesci o brevi temporali pomeridiani sulle zone meridionali delle province di Livorno e Pisa e sul grossetano; sereno o velato in serata.

Venti: deboli-moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mossi o temporaneamente mossi sul settore meridionale.

Temperature: minime pressoché stazionarie o in lieve calo, massime in ulteriore aumento, in particolare sulla costa e sulle province occidentali.

Domani da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per nubi alte.

Venti: deboli variabili in rotazione a sud, sud-est.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: minime in ulteriore aumento, massime fino a 27-28°C nelle pianure interne.

Domenica 10 molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio.

Venti: deboli-moderati meridionali.

Mari: mossi.

Temperature: in aumento le minime, in calo le massime.

Lunedì 11 nuvolosità variabile a tratti intensa con possibilità di rovesci sparsi in mattinata, tendenti ad esaurirsi nel pomeriggio.

Venti: deboli-moderati occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: in aumento le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.