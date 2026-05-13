Meteo Toscana: rovesci e temporali nei prossimi giorni, temperature in calo

Una fase di maltempo interessa la Toscana nei prossimi giorni, con cieli spesso nuvolosi e precipitazioni a carattere sparso, a tratti anche temporalesco. Le condizioni risulteranno variabili, con venti sostenuti dai quadranti occidentali e mari generalmente mossi o molto mossi. Le temperature mostreranno un andamento altalenante, con un progressivo calo nei valori massimi verso il fine settimana. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di rovesci, sparsi e locali temporali.

Venti: deboli occidentali con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi.

Temperature: in calo.

Domani parzialmente nuvoloso o nuvoloso con locali piogge o rovesci sulle zone nord occidentali ed in particolare a ridosso dei rilievi.

Venti: moderati di Libeccio con rinforzi sulla costa, sui rilievi appenninici e sottovento ad essi.

Mari: molto mossi i settori settentrionali, mossi o molto mossi al largo gli atri.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime.

Venerdì 15 nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, più probabili sulle zone centro settentrionali.

Venti: moderati occidentali con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in calo le massime, ancora su valori inferiori alla norma.

Sabato 16 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o localmente di temporale. Miglioramento in serata.

Venti: moderati prevalentemente occidentali.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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