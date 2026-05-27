Meteo Toscana: rovesci e temporali pomeridiani nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni la Toscana sarà interessata da condizioni meteorologiche generalmente stabili, con ampie schiarite alternate a momenti di variabilità soprattutto nelle ore pomeridiane. Non mancheranno addensamenti nuvolosi associati maltempo, brevi rovesci o locali temporali, più probabili nelle zone interne e lungo l’Appennino. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso. Modesti addensamenti nell’interno durante il pomeriggio quando non si escludono isolati rovesci di breve durata limitatamente all’Appennino settentrionale.

Venti: deboli di brezza, fino a moderati di Maestrale nel pomeriggio sulla costa.

Mari: poco mossi o temporaneamente mossi al largo nel pomeriggio.

Temperature: pressoché stazionarie nell’interno, in lieve calo sulla costa.

Domani inizialmente sereno o poco nuvoloso; nubi nel pomeriggio associate a brevi rovesci o temporali sparsi.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo la massime nell’interno.

Venerdì 29 poco nuvoloso in mattinata; parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per nuvolosità cumuliforme associata a brevi rovesci.

Venti: deboli, in prevalenza settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Sabato 30 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli.

Mari: poco mossi.

Temperature: in leggero aumento le massime nell’interno, in diminuzione sulla costa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.