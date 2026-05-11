Meteo Toscana: settimana al via con piogge e rovesci

Una nuova fase di variabilità interessa la Toscana, con condizioni meteorologiche caratterizzate da alternanza di nuvolosità, maltempo e temporanei miglioramenti. Nei prossimi giorni si assisterà al passaggio di sistemi perturbati intervallati da schiarite, con venti a tratti sostenuti e mare generalmente mosso. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso sulle zone settentrionali con piogge e rovesci più frequenti in mattinata, soprattutto sulle Apuane s sull’Appennino. Nuvolosità irregolare sul centro-sud della regione con locali rovesci, in particolare nel pomeriggio.

Venti: da deboli a moderati di Libeccio con forti raffiche in collina e montagna e sull’Arcipelago.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi, o localmente agitati al largo, sui settori centro-settentrionali.

Temperature: in aumento al centro-sud.

Domani sulle zone a ridosso dell’Appennino fra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso con possibilità di isolate e brevi piogge; sul resto della regione sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli sud-occidentali con locali rinforzi.

Mari: molto mossi, tendenti a mossi a nord di Capraia. Mossi, tendenti a poco mossi, altrove.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime al centro-sud.

Mercoledì 13 irregolarmente nuvoloso con temporali sparsi, in mattinata più probabili sulle zone occidentali, dal pomeriggio su quelle centro-meridionali.

Venti: deboli occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: in lieve calo.

Giovedì 14 parzialmente nuvoloso con locali precipitazioni sparse nel pomeriggio sulle zone interne.

Venti: moderati di Libeccio con rinforzi sulla costa, sui rilievi appenninici e sottovento ad essi.

Mari: molto mossi i settori settentrionali, mossi o molto mossi al largo gli altri.

Temperature: in lieve aumento le massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.