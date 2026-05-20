Meteo Toscana: temperature in aumento, punte di +30°C

Nei prossimi giorni la Toscana sarà interessata da condizioni meteorologiche in progressivo miglioramento, con un graduale ritorno alla stabilità atmosferica. Dopo una fase iniziale ancora variabile, con nuvolosità e locali rovesci pomeridiani sulle zone interne, il tempo tenderà a mantenersi prevalentemente soleggiato, accompagnato da venti deboli e mari poco mossi. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso in mattinata, schiarite nel pomeriggio; possibilità di isolati rovesci pomeridiani in appennino.

Venti: deboli sulle zone interne in regime di brezza lungo la costa.

Mari: poco mossi o temporaneamente mossi.

Temperature: in sensibile aumento le massime.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli o a tratti moderati di brezza con componente settentrionale.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: in ulteriore aumento, massime fino a 26-27°C in pianura.

Venerdì 22 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore aumento (27-28°C in pianura).

Sabato 23 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli, in regime di brezza lungo la costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento, picchi di 29-30 gradi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.