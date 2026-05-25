Meteo Toscana: temperature massime in aumento fino a mercoledì

Nei prossimi giorni la Toscana sarà interessata da condizioni generalmente stabili e soleggiate, con un progressivo aumento delle temperature che porterà valori tipicamente estivi. Nel pomeriggio non mancheranno locali addensamenti sui rilievi, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso. Al pomeriggio non esclusi isolati brevi rovesci sui rilievi di nord-ovest (in particolare Apuane).

Venti: deboli da nord-est, temporaneamente da nord-ovest sulla costa nel pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: possibile ulteriore lieve rialzo, con punte di 31-33°C in pianura, soprattutto in quelle prossime alla fascia costiera.

Domani sereno o poco nuvoloso con qualche velatura al mattino e modesti addensamenti cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio.

Venti: deboli a regime di brezza, temporaneamente moderati lungo la costa nel pomeriggio.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento, con punte di 33-35°C nelle pianure interne; leggero calo delle massime lungo la costa.

Mercoledì 27 sereno o al più velato con qualche addensamento in più sui rilievi settentrionali nel pomeriggio associato a possibili brevi rovesci.

Venti: occidentali, deboli o al più moderati nel pomeriggio sulla costa.

Mari: poco mossi o temporaneamente mossi al largo nel pomeriggio.

Temperature: lieve aumento ulteriore le minime, massime stazionarie nell’interno, in lieve calo sulla costa.

Giovedì 28 inizialmente sereno o poco nuvoloso, nubi durante le ore più calde della giornata associate a brevi rovesci o temporali sparsi. Prevalentemente sereno sulla costa.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: in calo la massime.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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