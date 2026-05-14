Meteo Toscana: temporali e temperature sotto la media

La Toscana vive giornate di tempo variabile e a tratti perturbato, con fasi di maltempo e temperature ancora sotto la media stagionale. Tra venerdì e sabato sono attesi rovesci e temporali diffusi, mentre da domenica è previsto un graduale miglioramento con schiarite sempre più ampie e valori termici in lieve aumento. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso o nuvoloso con locali piogge o rovesci sulle zone nord occidentali, in particolare a ridosso dei rilievi.

Venti: moderati di Libeccio con rinforzi sulla costa, sui rilievi appenninici e sottovento ad essi.

Mari: molto mossi i settori settentrionali, mossi o molto mossi al largo gli atri.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime.

Venerdì 15 nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse, a carattere temporalesco nella seconda parte della giornata. Possibili deboli nevicate sulle cime più alte dell’Appennino.

Venti: moderati occidentali con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in calo le massime, ancora su valori inferiori alla norma.

Sabato 16 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o localmente di temporale. Miglioramento nella seconda parte della giornata fino a cielo sereno in serata.

Venti: moderati prevalentemente occidentali.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo su valori inferiori alle medie.

Domenica 17 sereno al mattino salvo nubi basse, al pomeriggio modesto aumento delle nubi con possibili brevi rovesci sparsi o isolati nelle zone interne.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.