Meteo Toscana: temporali oggi e domani, neve in Appennino

Una nuova perturbazione interesserà la Toscana nei prossimi giorni, portando maltempo, con temporali e calo delle temperature, soprattutto tra oggi e domani. Il quadro meteorologico in seguito migliorerà, con un graduale ritorno del sole. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni localmente a carattere temporalesco in particolare nella seconda parte della giornata. Le precipitazioni saranno più abbondanti sulle zone centro meridionali. Neve in Appennino settentrionale oltre i 1500-1600 metri.

Venti: moderati occidentali con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in calo le massime, su valori inferiori alla norma.

Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o localmente di temporale. Nevicate in Appennino oltre i 1400/1600 metri in mattinata. Miglioramento nella seconda parte della giornata fino a cielo sereno o poco nuvoloso in serata.

Venti: moderati con rinforzi sulla costa prevalentemente dai quadranti occidentali.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento sulle zone occidentali.

Domenica 17 sereno al mattino salvo locali nubi basse sul basso Valdarno nelle prime ore, al pomeriggio modesto aumento delle nubi con possibili brevi rovesci sparsi o isolati nelle zone interne.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento.

Lunedì 18 sereno o poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio modesto aumento della nuvolosità con possibilità di isolati brevi rovesci sui rilievi.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.