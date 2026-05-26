Meteo Toscana: temporali pomeridiani in arrivo

La Toscana si prepara a vivere giornate dal sapore pienamente estivo, con sole prevalente, temperature in aumento e valori che nelle aree interne potranno raggiungere picchi elevati. Nella seconda parte della settimana, però, l’atmosfera potrebbe diventare leggermente più instabile con la possibilità di maltempo, con rovesci e temporali sparsi soprattutto nelle ore pomeridiane. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento nell’interno nel pomeriggio.

Venti: deboli a regime di brezza, temporaneamente moderati lungo la costa nel pomeriggio.

Mari: calmi o poco mossi, in aumento a mossi nel pomeriggio.

Temperature: in ulteriore lieve aumento, con punte di 33-35°C nelle pianure interne; calo delle massime lungo la costa.

Domani sereno o al più velato con qualche addensamento in più sui rilievi settentrionali nel pomeriggio associato a possibili brevi rovesci.

Venti: occidentali, deboli o al più moderati nel pomeriggio sulla costa.

Mari: poco mossi o temporaneamente mossi al largo nel pomeriggio.

Temperature: minime in ulteriore lieve aumento, massime pressoché stazionarie nell’interno, in lieve calo sulla costa.

Giovedì 28 inizialmente sereno o poco nuvoloso; nubi nel pomeriggio associate a brevi rovesci o temporali sparsi.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo la massime nell’interno.

Venerdì 29 poco nuvoloso in mattinata; parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per nuvolosità cumuliforme associata a brevi rovesci.

Venti: deboli, in prevalenza settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.