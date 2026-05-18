Meteo Toscana: temporali pomeridiani in arrivo

Nei prossimi giorni la Toscana sarà interessata da condizioni meteorologiche variabili, con alternanza di fasi stabili e di maltempo soprattutto nelle ore pomeridiane. Non mancheranno schiarite, ma lo sviluppo di nubi e la possibilità di rovesci o brevi temporali riguarderanno in particolare le zone interne e i rilievi, mentre le temperature si manterranno su valori generalmente miti con lievi oscillazioni. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso in mattinata. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne con possibilità di locali rovesci o brevi temporali sui rilievi. In serata aumento della copertura sul nord ovest.

Venti: deboli occidentali con locali rinforzi.

Mari: poco mossi o mossi nei settori più settentrionali.

Temperature: massime stazionarie o in lieve calo (20-22 °C in pianura).

Domani instabile con cielo tra poco nuvoloso e nuvoloso. Rovesci e temporali più probabili in mattinata sulla di nord ovest, nel pomeriggio sulle zone interne e orientali.

Venti: deboli in prevalenza occidentali nell’interno; fino a moderati lungo il litorale settentrionale.

Mari: mossi a nord dell’Elba, prevalentemente poco mossi altrove.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in locale flessione.

Mercoledì 20 poco nuvoloso con locali banchi di nebbia o nubi passe al mattino. Nel pomeriggio addensamenti sui rilievi con isolati e brevi rovesci sull’Appennino.

Venti: deboli di brezza con componente settentrionale.

Mari: poco mossi o temporaneamente mossi.

Temperature: in sensibile aumento le massime.

Giovedì 21 sereno o poco nuvoloso con locali banchi di nebbia al primo mattino e moderato sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane nelle zone interne.

Venti: deboli o a tratti moderati di brezza con componente settentrionale.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: in ulteriore aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.