Meteo Toscana: temporali pomeridiani oggi e domani

Le previsioni meteo per la Toscana indicano nei prossimi giorni condizioni generalmente variabili, con fasi di maltempo soprattutto nelle ore pomeridiane e sulle zone interne. A seguire si attende un graduale miglioramento, con tempo più stabile e prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso verso il fine settimana. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco o parzialmente nuvoloso ma con locali addensamenti legati ad instabilità presente sin dal mattino. Possibilità di locali rovesci o brevi temporali, più probabili nel pomeriggio e sulle zone interne.

Venti: deboli o moderati variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: in contenuto calo nelle aree interessate da nubi e precipitazioni.

Domani sereno o poco nuvoloso per transito di velature; addensamenti cumuliformi nel pomeriggio con possibili brevi rovesci temporaleschi.

Venti: deboli variabili ma in prevalenza settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie (in aumento locale in mattinata).

Sabato 30 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: in leggero aumento le massime, specialmente nell’interno.

Domenica 31 sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane sui rilievi.

Venti: deboli occidentali.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.