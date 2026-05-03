Meteo Toscana: tornano i temporali, massime in calo da domani

La tregua meteorologica è ormai agli sgoccioli, da domani torna il maltempo, con piogge e temporali, accompagnato dal un calo termico Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi soleggiato con tendenza ad aumento della nuvolosità alta e sottile fino a cielo velato.

Venti: deboli meridionali, in rinforzo di Scirocco lungo la costa.

Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento al largo in serata.

Temperature: pressoché stazionarie (in lieve calo sulla costa meridionale e in lieve aumento sulle zone più interne).

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani inizialmente parzialmente nuvoloso con ulteriore aumento delle nubi dal pomeriggio con piogge, generalmente deboli, in estensione dalla costa verso l’interno dal tardo pomeriggio-sera.

Venti: generalmente deboli da sud con rinforzi di Scirocco lungo la costa.

Mari: mossi, fino a molto mossi a largo e a sud dell’Elba.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo.

Martedì 5 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale.

Venti: di Scirocco, moderati nell’interno, fino a forti lungo la costa.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento le minime, massime in calo.

Mercoledì 6 molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere temporalesco.

Venti: sulla costa moderati con rinforzi di Libeccio sulla parte centro settentrionale, da sud sud-est su quella meridionale. Altrove da sud da deboli a moderati.

Mari: mossi, tendenti a molto mossi i settori settentrionali.

Temperature: stazionarie su valori inferiori alle medie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.