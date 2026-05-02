Meteo Toscana: tregua agli sgoccioli, torna il maltempo

La tregua meteorologica prosegue fino a domani, da lunedì torna il maltempo. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli settentrionali, di Maestrale sulla costa fino a moderati nel pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie o in locale calo nei fondovalle; massime in sensibile aumento nelle zone interne con punte di 24-26°C e in lieve calo sulla costa centro-meridionale.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani inizialmente soleggiato con velature in transito già nel corso della mattinata dalla costa verso l’interno.

Venti: deboli meridionali, in rinforzo di Scirocco lungo la costa.

Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento al largo.

Temperature: minime in lieve aumento nell’interno, massime pressoché stazionarie (in lieve calo sulla costa e in lieve aumento sulle zone più interne con punte di 25-26 gradi).

Lunedì 4 inizialmente nuvoloso con ulteriore aumento delle nubi dal pomeriggio con piogge, generalmente deboli, in estensione dalla costa verso l’interno dal tardo pomeriggio-sera.

Venti: generalmente deboli da sud con rinforzi di Scirocco lungo la costa.

Mari: mossi, fino a molto mossi a largo e a sud dell’Elba.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Martedì 5 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale.

Venti: di Scirocco, moderati nell’interno, fino a forti lungo la costa.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento le minime, massime in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.