Meteo Trentino, colpo di coda dell’inverno: la neve torna a quote medie, attesi fino a 50cm

Crollano le temperature in Trentino, dove al primo mattino di oggi sono state registrate minime sensibilmente inferiori alla media. A Trento Laste si sono misurati +6°C a fronte di una media di +11°C. Nei prossimi giorni, secondo le previsioni di Meteotrentino, a causa dell’arrivo di aria fredda, umida ed instabile sulle Alpi, il tempo peggiorerà con precipitazioni e temperature inferiori alla media anche di giorno. Domani, giovedì 14 maggio, sono attese precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco con quota neve in calo a 1.700 metri circa, e localmente sotto. Nella notte seguente e nella giornata di venerdì 15, la neve potrà localmente scendere fino a 1.400 metri circa o a quote più basse durante le fasi più intense e nelle valli meno ventilate. Non è inoltre escluso che, soprattutto al pomeriggio di domani, le precipitazioni possano risultare localmente intense con neve pallottolare o grandine di piccole dimensioni.

Attesi fino a 50cm di neve

Sabato mattina sono ancora probabili precipitazioni con quota neve intorno 1.400 metri, mentre dal pomeriggio è previsto un miglioramento con un’intensificazione dei venti da nord. Entro sabato pomeriggio, oltre i 1.500 metri circa, potranno cadere 20-50 centimetri di neve, con quantitativi maggiori alle quote più alte. Le temperature massime saranno in netto calo rispetto ad oggi con valori vicini o inferiori a +15°C alle quote più basse.

Munirsi di dotazioni invernali sulle strade

Pur essendo terminato lo scorso 15 aprile l’obbligo di utilizzo delle dotazioni invernali, in considerazione delle previsioni meteo si raccomanda agli automobilisti di munirsi di attrezzature invernali (pneumatici da neve o catene a bordo) qualora debbano transitare nei prossimi giorni su strade a quote di media e alta montagna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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