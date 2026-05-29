Meteo Trentino: fino a lunedì clima estivo, da martedì tornano le piogge

Weekend dal sapore pienamente estivo in Trentino, ma con un rapido cambio di scenario all’inizio della prossima settimana. Secondo le previsioni elaborate da Meteotrentino, fino a lunedì 1 giugno, il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte al mattino e attività cumuliforme nelle ore pomeridiane e serali. In questo contesto, non si escludono locali rovesci o temporali, più probabili nella giornata di domenica. Tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno, è invece atteso un peggioramento con precipitazioni diffuse e un netto calo delle temperature massime.

Attenzione lungo i corsi d’acqua

Le giornate più calde favoriscono l’aumento delle presenze lungo fiumi e torrenti del Trentino, rendendo ancora più importante mantenere attenzione e prudenza. Il Dipartimento Protezione Civile, foreste e fauna invita quindi la popolazione ad adottare comportamenti responsabili, evitando di sostare nelle immediate vicinanze delle sponde o in aree che potrebbero essere interessate da improvvisi innalzamenti del livello dell’acqua.

Anche alcuni corsi d’acqua del Trentino sui quali insistono centrali idroelettriche possono infatti registrare variazioni della portata legate al funzionamento degli impianti. Nei mesi primaverili ed estivi, l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili non programmabili può rendere necessaria – per garantire l’equilibrio e la sicurezza del Sistema elettrico nazionale – la modulazione o la temporanea riduzione della produzione di alcuni impianti idroelettrici. Si tratta di operazioni che possono determinare variazioni del flusso nei corsi d’acqua interessati. La Protezione civile ricorda quindi l’importanza di frequentare con prudenza le aree fluviali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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