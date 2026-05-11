Meteo Trentino, temporali in arrivo da stasera: rischio grandine, nubifragi e forti raffiche

Nella serata di oggi, indicativamente a partire dalle ore 19, sul Trentino è atteso il passaggio di un fronte freddo in movimento verso sud-est, che favorirà lo sviluppo di temporali localmente intensi. Lo comunica Meteotrentino. Il rischio principale è rappresentato dalla grandine di piccole o medie dimensioni, ma non si escludono anche precipitazioni abbondanti in breve tempo, frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento. I fenomeni più intensi dovrebbero esaurirsi rapidamente già nel corso della tarda serata. Non è inoltre escluso che, soprattutto nelle fasi più intense, la neve possa scendere fino a 2.000 metri circa.

Per la giornata di domani, martedì 12 maggio, sono attese ampie schiarite e venti moderati o forti da nord, a carattere di foehn in molte valli, dove le raffiche potranno localmente superare i 70km/h.

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