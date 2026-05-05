Meteo USA, l’inverno non molla la presa: inizio maggio con neve senza precedenti in Colorado e Wyoming

Mentre gran parte dell’emisfero settentrionale si prepara a godere delle temperature miti tipiche della primavera inoltrata, una vasta porzione degli Stati Uniti occidentali sta vivendo un ritorno al clima invernale dalle proporzioni inaspettate. Secondo un dettagliato rapporto meteorologico pubblicato oggi dal Washington Post, una potente tempesta sta colpendo duramente gli stati del Colorado e del Wyoming, portando con sé precipitazioni nevose che rischiano di riscrivere le statistiche stagionali. Sembra quasi che qualcuno abbia dimenticato di avvisare l’atmosfera che il calendario segna ormai maggio, poiché un massiccio afflusso di aria fredda sta trasformando il paesaggio delle Montagne Rocciose in uno scenario da pieno gennaio, costringendo i residenti a rispolverare pale e pneumatici da neve.

Un risveglio bianco sulle Montagne Rocciose

L’evento meteorologico in corso non è una semplice spruzzata d’alta quota, ma una vera e propria tempesta di neve tardiva capace di influenzare non solo le vette più impervie ma anche i centri abitati pedemontani. Le mappe previsionali analizzate dal Washington Post indicano che il sistema perturbato sta investendo con particolare forza il corridoio della Front Range, portando la neve a maggio anche a quote insolitamente basse. La combinazione di un sistema di bassa pressione molto attivo e di un richiamo di aria polare dal Canada ha creato il mix perfetto per generare precipitazioni intense, che hanno iniziato a imbiancare le strade già nelle prime ore della giornata, trasformando il verde primaverile in un bianco candido e pesante.

Accumuli record e aree maggiormente colpite

Le previsioni sugli accumuli nevosi sono particolarmente impressionanti per questo periodo dell’anno. Nelle zone montuose del Wyoming sud-orientale e nelle aree elevate del Colorado settentrionale, i meteorologi prevedono cadute di neve che potrebbero superare i 30 o 40 centimetri in meno di ventiquattr’ore. Anche aree densamente popolate come l’area metropolitana di Denver e la città di Cheyenne sono sotto stretta sorveglianza; sebbene a quote inferiori la neve tenda a sciogliersi più velocemente, l’intensità della perturbazione potrebbe garantire uno strato persistente al suolo. Il Washington Post evidenzia come questo scenario rappresenti un’anomalia statistica che mette a dura prova la gestione della viabilità stradale e dei servizi pubblici, non abituati a gestire tali volumi di neve in un periodo dell’anno solitamente dedicato al giardinaggio e alle escursioni all’aperto.

La dinamica atmosferica dietro la tempesta

Dal punto di vista tecnico, questa ondata di maltempo è il risultato di una configurazione di bassa pressione particolarmente profonda che si è isolata sui settori occidentali. Questo sistema sta pescando umidità abbondante dal Golfo del Messico, facendola scontrare con una massa di aria artica che è scivolata verso sud grazie a un’ondulazione pronunciata della corrente a getto. Questo contrasto termico non solo sta alimentando le abbondanti nevicate, ma sta anche generando venti forti che riducono la visibilità e aumentano la percezione del freddo. Gli esperti citati dal Washington Post spiegano che, sebbene le tempeste di maggio non siano del tutto ignote alle Montagne Rocciose, l’estensione geografica e la persistenza di questo sistema specifico lo rendono un evento degno di nota nel quadro dei cambiamenti climatici e della variabilità meteorologica regionale.

Disagi ai trasporti e impatto sulla vegetazione

Le conseguenze di questa nevicata non si limitano all’estetica del paesaggio, ma hanno risvolti pratici e pericolosi. La sicurezza stradale è attualmente la preoccupazione principale delle autorità, con diverse arterie principali, tra cui tratti dell’autostrada I-70 e I-80, soggette a chiusure temporanee o restrizioni per i mezzi pesanti a causa del ghiaccio e della neve bagnata. Un altro rischio rilevante è quello per la vegetazione primaverile: la neve di maggio è tipicamente molto densa e carica d’acqua, un peso che i rami degli alberi già carichi di foglie faticano a sostenere. Il rischio di rotture di rami e conseguenti interruzioni della linea elettrica è elevato, così come il pericolo per l’agricoltura locale, con le gelate tardive che minacciano di distruggere i raccolti precoci e le fioriture stagionali, costringendo i coltivatori a una lotta contro il tempo per proteggere le proprie risorse.