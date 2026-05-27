Meteo USA, spettacolari nubi iridescenti colorano il cielo del New Jersey | FOTO

L’atmosfera non finisce mai di stupire. Ieri, nel New Jersey, in molti hanno potuto assistere ad uno spettacolo raro e sbalorditivo: nubi iridescenti hanno colorato il cielo con sfumature pastello simili a un arcobaleno sospeso tra le nuvole. Il fenomeno è stato osservato ieri nella zona di Long Valley nella contea di Morris, catturando l’attenzione di tanti curiosi. Le immagini a nostra disposizione mostrano sottili sfumature esporsi ‘vicino’ al Sole, creando un effetto visivo tanto insolito quanto affascinante.

Le nubi iridescenti rappresentano un fenomeno ottico che si verifica quando la luce solare attraversa goccioline d’acqua o cristalli di ghiaccio estremamente piccoli e uniformi, producendo diffrazione e interferenza della luce e dando origine ai caratteristici colori. Esse derivano il loro nome dal fenomeno fisico dell’iridescenza: così come l’iride dell’occhio umano è allenata a distinguere una vasta gamma di colori della luce visibile, così il cielo è spesso capace di offrirci la visione di veri e propri arcobaleni all’interno delle nuvole.

Nel caso specifico, la presenza di altocumuli, altostrati o cirrostrati, insieme a condizioni d’instabilità atmosferica, ha reso possibile la comparsa dell’iridescenza. La posizione del Sole rispetto alla struttura nuvolosa ha amplificato le sfumature, rendendole visibili soprattutto nelle aree immediatamente circostanti il disco solare. Si tratta di un fenomeno relativamente raro e spesso di breve durata, ma capace di offrire uno degli effetti più suggestivi dell’atmosfera.

Non devono essere inoltre confuse con le nubi madreperlacee (o Nacreous Clouds) osservabili ad alte latitudini, che si sviluppano invece nella stratosfera tra 15 e 25 km di quota e temperature inferiori a -80°C e sono composte da cristalli di acido nitrico e acido solforico idrati.