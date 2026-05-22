Meteo Veneto, Arpa: “temperature in aumento e sempre più sopra la media”

Un campo di alta pressione continua a dominare lo scenario meteorologico sul Veneto, garantendo condizioni stabili e asciutte almeno fino a martedì. Le giornate saranno caratterizzate da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e da temperature in costante aumento, con valori progressivamente superiori alla media stagionale. “Alta pressione almeno fino a martedì. Le temperature in aumento e sempre più sopra la media saranno la caratteristica meteorologica saliente“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi precipitazioni assenti. Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti nuvoloso. Temperature in aumento leggero/moderato rispetto a giovedì, sopra la media anche di molto.

Domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso

Precipitazioni. Sui monti di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per qualche piovasco, per il resto assenti.

Temperature. In aumento leggero/moderato rispetto a venerdì, sopra la media anche di molto.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da nord-est e altrove con direzione variabile.

Mare. Calmo.

Domenica 24 cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento leggero/moderato rispetto a sabato.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da nord-est e altrove con direzione variabile.

Mare. Calmo.

Lunedì 25 precipitazioni assenti, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature in aumento.

Martedì 26 precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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