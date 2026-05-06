Meteo Veneto: attenzione nel pomeriggio, in arrivo nubifragi e forti temporali

Il Veneto si prepara a una fase di maltempo, con piogge e temporali anche intensi nelle prossime ore, seguiti da un graduale miglioramento solo temporaneo nel fine settimana. La regione sarà interessata da impulsi perturbati atlantici alternati a brevi fasi più stabili, in un contesto di variabilità che accompagnerà gran parte della settimana. “Nel pomeriggio di mercoledì tempo a tratti instabile, con probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o locale temporale e quantitativi totali localmente consistenti tra Prealpi e pianura; non esclusi temporali localmente intensi specie tra Pedemontana e pianura centro-sud“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una vasta circolazione ciclonica di origine atlantica interesserà l’Europa centro-settentrionale, con vari impulsi perturbati fino a venerdì. Sabato la pressione sarà in temporanea risalita, seguita domenica da un nuovo lieve calo, associato all’avvezione in quota di correnti umide sud-occidentali. Il tempo sulla regione sarà instabile/perturbato mercoledì, con precipitazioni frequenti e localmente consistenti, seguito da condizioni di variabilità fino a venerdì, specie in montagna, con nuvolosità irregolare e ancora possibilità di qualche precipitazione sparsa. Sabato tempo più stabile e soleggiato in pianura, con temperature massime in marcato aumento, domenica modesta variabilità“.

Oggi in prevalenza molto nuvoloso. Alta probabilità di fenomeni sparsi, a tratti diffusi, con frequenti rovesci e temporali, che localmente non si escluda possano risultare intensi, con possibili quantitativi localmente consistenti tra Prealpi e pianura. Dal tardo pomeriggio attenuazione e diradamento delle precipitazione fino ad esaurirsi entro fine giornata. Temperature massime stazionarie o in ulteriore locale aumento. Sulla costa prevarranno venti di Scirocco in progressivo rinforzo fino a risultare tesi; nell’entroterra venti da nord-est inizialmente moderati poi in attenuazione. In quota venti da sud-ovest tesi, a tratti anche forti.

Giovedì 7 tempo variabile con nubi irregolari, più frequenti sulle zone montane, alternate a schiarite, specie in pianura. Possibili locale formazione di nebbie in pianura al primo mattino, più probabili sui settori centro-meridionali e sulla costa.

Precipitazioni. In pianura generalmente assenti o al più deboli locali, sulle zone montane e pedemontane saranno probabili modeste precipitazioni sparse dalla tarda mattinata fino a buona parte del pomeriggio con possibili locali rovesci/temporali, in successivo esaurimento. Limite della neve intorno ai 2000/2200 m.

Temperature. Minime in calo, massime in ripresa.

Venti. In quota da moderati a deboli da sud-ovest, in pianura deboli di direzione variabile.

Mare. Calmo.

Venerdì 8 permangono condizioni di variabilità, in particolare sulle zone montane, dove saranno presenti nubi irregolari alternate a schiarite; in pianura sereno o poco nuvoloso, salvo residua nuvolosità sulla pianura centro-meridionale al mattino.

Precipitazioni. Su zone montane e pedemontane saranno possibili modeste precipitazioni sparse.

Temperature. Minime in aumento sui settori meridionali, stazionarie altrove; massime stazionarie in pianura, in aumento sulle zone montane.

Venti. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali da moderati a deboli. In quota deboli.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 9 in pianura sereno o poco nuvoloso, sulle zone montane nubi irregolari alternate a schiarite, con probabilità di qualche precipitazione sparsa nelle ore centrali. Temperature minime in calo in pianura, in aumento sulle zone montane; massime in generale aumento, anche marcato, con valori ben superiori alla media del periodo. Venti in quota deboli da sud-ovest; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Domenica 10 da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel corso della giornata, quando aumenterà la probabilità di qualche modesta precipitazione sparsa, meno probabili sulla costa. Temperature minime in aumento, massime in calo su buona parte della pianura, stazionarie altrove. In quota venti moderati dai quadranti meridionali, in pianura deboli variabili.

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