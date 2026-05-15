Meteo Veneto: breve tregua nel weekend, poi torna il maltempo

Fase di maltempo in Veneto, con un periodo inizialmente perturbato caratterizzata da precipitazioni diffuse e temperature sotto la media stagionale. Tra sabato e domenica è atteso un graduale miglioramento grazie all’allontanamento della depressione, con spazi di sole più ampi e fenomeni in esaurimento. Tuttavia, la tregua sarà temporanea: già da lunedì si profila un nuovo aumento della nuvolosità con il ritorno delle piogge a partire dalle zone montane e un successivo interessamento anche delle altre aree. “Venerdì all’insegna delle precipitazioni e delle temperature sotto la norma. Sabato allontanamento della depressione arrivata giovedì, precipitazioni in graduale esaurimento, temperature ancora sotto la media nonostante un aumento dei valori diurni. Domenica circolazione anticiclonica, temperature in ulteriore calo di notte ma in aumento di giorno. Tra lunedì e martedì riavvicinamento dell’attuale circolazione ciclonica, attese altre precipitazioni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza coperto, solo a tratti leggere/moderate diminuzioni della nuvolosità. Su tutte le zone precipitazioni discontinue, anche con rovesci localmente consistenti, nevose sopra i 1400-1800 m di quota. Temperature con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a giovedì, molto sotto la media.

Domani inizialmente coperto, col passar delle ore nuvolosità in diminuzione, di sera ovunque sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Fino al mattino probabilità medio-alta (50-75%) per fenomeni discontinui su tutte le zone, anche con rovesci a tratti, nevosi sopra i 1600-1900 m. Di pomeriggio probabilità in diminuzione, le piogge tenderanno a cessare. Di sera ovunque assenti.

Temperature. Di notte senza variazioni di rilievo e di giorno in aumento anche sensibile rispetto a venerdì. Valori sotto la media, anche di molto fino al primo mattino e di sera.

Venti. Sulla pianura deboli/moderati, fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile. Sui monti con direzione variabile, moderati/tesi in quota e a tratti anche nelle valli.

Mare. Da mosso a poco mosso col passar delle ore.

Domenica 17 cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a sabato fino al primo mattino saranno più basse in modo leggero/moderato e poi più alte anche di molto.

Venti. Deboli/moderati con direzione variabile.

Mare. Calmo.

Lunedì 18 nuvolosità in aumento. Nella seconda metà di giornata alcune piogge a partire dai monti. Temperature in aumento.

Martedì 19 alternanza di piogge e rasserenamenti. Temperature con andamento irregolare.

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