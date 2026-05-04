Meteo Veneto: deciso peggioramento da domani, maltempo almeno fino a venerdì

Una fase di tempo stabile e insolitamente mite sta per lasciare spazio a un deciso peggioramento sul Veneto. L’avvicinarsi di una perturbazione da Nord/Ovest segnerà infatti l’inizio di una settimana all’insegna del maltempo, con nuvole in aumento, piogge diffuse e un progressivo calo delle temperature, soprattutto nelle ore diurne. “La pressione è in calo per l’avvicinamento di una depressione da nord-ovest, che da martedì porterà varie piogge almeno fino a venerdì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi alternanza di nuvole e rasserenamenti con locali piovaschi sui monti. Temperature simili a domenica, sopra la media anche di molto.

Domani fino al mattino cielo coperto, dal pomeriggio nuvolosità in leggera/moderata diminuzione.

Precipitazioni. Nella prima metà di giornata probabilità in aumento fino a alta (75-100%) dal mattino per piogge che arriveranno ad interessare tutte le zone. Nella seconda metà di giornata probabilità medio-alta (50-75%) per piogge che ancora interesseranno tutte le zone, ma in modo discontinuo. Accumuli giornalieri da modesti a moderati andando dalla costa alle zone pedemontane e montane.

Temperature. Di notte in aumento leggero/moderato e di giorno in calo anche sensibile rispetto a lunedì. Valori notturni sopra la media e valori diurni sotto la media, anche di molto.

Venti. Sulla pianura proverranno moderati/tesi da sud-est e andando verso la pedemontana diverranno deboli/moderati da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest.

Mare. Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Mercoledì 6 cielo nuvoloso sulla pianura e coperto sui monti.

Precipitazioni. Probabilità medio-alta (50-75%) sulla pianura e alta (75-100%) sui monti. Attese piogge frequenti sui monti e discontinue sulla pianura, anche con rovesci.

Temperature. In calo di notte e in aumento di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a martedì.

Venti. Sulla pianura proverranno moderati/tesi da sud-est e andando verso la pedemontana diverranno deboli/moderati da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud.

Mare. Mosso.

Giovedì 7 annuvolamenti e schiarite con piogge modeste a tratti più probabili su rilievi e zone limitrofe. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno.

Venerdì 8 piogge, schiarite e temperature con andamento irregolare.

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