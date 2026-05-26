Meteo Veneto: domani fenomeni intensi, “temporali dai monti alla pianura”

Il Veneto si prepara a un cambio delle condizioni meteo dopo giorni caratterizzati da sole e temperature ben oltre la media stagionale. Tra mercoledì e giovedì è attesa una fase di maltempo con rovesci e temporali soprattutto su zone montane e pedemontane, localmente anche in pianura e con possibili fenomeni intensi. A seguire, da venerdì, è previsto un graduale miglioramento del tempo con il ritorno di condizioni più stabili. “Mercoledì 27 dalle ore centrali instabilità in aumento a partire dalle zone montane/pedemontane con probabili rovesci e temporali sparsi in successiva possibile estensione a qualche zona della pianura; saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate)“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore, precisando che oggi e domani sono attese “temperature molto superiori alla media del periodo“.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una vasta area di alta pressione interesserà l’Europa centrale almeno fino a mercoledì, in seguito verrà leggermente indebolita sul suo versante orientale, per la presenza di una circolazione ciclonica sull’Europa dell’est. Il tempo fino a martedì sarà stabile e in prevalenza soleggiato in pianura, mentre sulle zone montane e pedemontane potranno svilupparsi temporali di calore nel pomeriggio. Le temperature saranno ben superiori alla media del periodo. Mercoledì e giovedì tempo più instabile, con nuvolosità irregolare e maggiore probabilità di rovesci e temporali sulle zone montane e pedemontane e su parte della pianura, accompagnate da un generale calo termico giovedì. Da venerdì nuovo aumento della pressione“.

Oggi in prevalenza sereno, salvo sviluppo di cumuli sui rilievi nel pomeriggio e presenza di velature verso sera. Saranno possibili occasionali locali rovesci/temporali sulle zone montane, in particolare sulle Prealpi occidentali. Temperature massime in lieve aumento con valori ben superiori alla media del periodo. Venti in quota deboli settentrionali; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Domani in pianura in prevalenza sereno al mattino, nel pomeriggio probabili annuvolamenti cumuliformi dapprima in prossimità della Pedemontana, poi anche su parte della pianura. Sulle zone montane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso già nel corso della mattinata, con annuvolamenti a tratti consistenti.

Precipitazioni. Sulle zone montane probabili precipitazioni a partire da nord, anche a carattere di rovescio e temporale; nel corso del pomeriggio probabile qualche locale fenomeno in trascinamento dalla Pedemontana anche su parte della pianura occidentale e centro-settentrionale. Non si escludono locali fenomeni intensi.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in locale ulteriore aumento; valori ben superiori alla media del periodo.

Venti. Venti in quota moderati dai quadranti settentrionali. In pianura deboli variabili, salvo locale rinforzi in occasione di eventi temporaleschi; brezze sulla costa.

Mare. Calmo.

Giovedì 28 in pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso per tratti di nubi medio-alte, su zone montane e pedemontane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio.

Precipitazioni. A partire dalle ore centrali saranno probabili rovesci e temporali sulle zone montane, specie prealpine, e localmente sulla Pedemontana.

Temperature. Generale calo termico, salvo stazionarietà dei valori minimi in pianura. Valori termici ancora superiori alla media del periodo.

Venti. In quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali; in pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati.

Mare. Calmo o al più poco mosso.

Venerdì 29 sereno o poco nuvoloso, salvo qualche modesto annuvolamento cumuliforme sulle zone montane, pedemontane e interne della pianura. Nella notte fino alle prime ore possibili residue precipitazioni sulla pianura meridionale, in seguito assenti in mattinata in probabile ripresa nel pomeriggio quando saranno possibili occasionali piovaschi o rovesci su zone montane e pedemontane. Temperature in ulteriore calo, ma ancora superiori alla media del periodo specie in pianura. Venti in quota moderati/tesi da nord; in pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati.

Sabato 30 condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo sviluppo di modesti cumuli sulle zone montane, con possibilità di qualche locale precipitazione associata. Temperature minime senza notevoli variazioni; massime in ripresa. Venti in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa; in quota venti moderati dai quadranti settentrionali.

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