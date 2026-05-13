Meteo Veneto: domani primi temporali già dal mattino

Una fase di marcato maltempo interesserà il Veneto nei prossimi giorni, con condizioni meteorologiche perturbate, temperature sotto la media e frequenti precipitazioni anche a carattere temporalesco, seguite da un graduale miglioramento nel fine settimana. “Giovedì 14, tempo instabile con probabili rovesci e temporali specie dalla mattinata e sui settori centro-meridionali della regione. Saranno possibili localmente fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento) con quantitativi di pioggia anche consistenti. Limite delle nevicate intorno ai 1500-1800 m, a tratti anche un po’ più in basso specie sulle Dolomiti“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una vasta area di bassa pressione centrata sul Mare del Nord, dominerà lo scenario meteorologico fino a sabato: le temperature oscilleranno su valori ben inferiori alla media del periodo; il tempo sarà variabile mercoledì, instabile o in alcune fasi perturbato negli altri giorni, quando alcuni impulsi associati alla depressione si approfondiranno sull’area mediterranea. Condizioni relativamente più stabili domenica per effetto di una temporanea rimonta anticiclonica“.

Oggi cielo poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle zone montane e pedemontane, dove non è escluso qualche piovasco. Temperature senza notevoli variazioni o in rialzo in quota. Venti in quota deboli/moderati dai settori occidentali; in pianura inizialmente orientali poi sud-orientali, in prevalenza deboli o a tratti moderati.

Domani cielo nuvoloso o molto nuvoloso, salvo schiarite entro il primo mattino ed in tarda serata.

Precipitazioni. Probabilità in aumento a partire dalla montagna e dalla pianura sud-occidentale fino ad alta (75-100%) di precipitazioni che potranno interessare a più riprese tutta la regione nel corso della giornata. Saranno probabili anche rovesci e temporali, specie su pianura e costa, con possibili fenomeni localmente intensi e quantitativi anche consistenti. Limite neve intorno a 1500-1800 m, a tratti più in basso durante i rovesci ed in serata fin sui 1200-1400 m su Dolomiti.

Temperature. Minime in aumento in montagna, stazionarie o in locale lieve calo in pianura; massime prevalentemente in diminuzione, salvo sulla pianura sud-orientale dove saranno in rialzo.

Venti. In quota moderati o temporaneamente tesi da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura fino al pomeriggio moderati, a tratti tesi in prevalenza nord-orientali, salvo lungo la costa e a sud, dove a tratti soffieranno dai quadranti meridionali; dal tardo pomeriggio variabili.

Mare. Da poco mosso a mosso.

Venerdì 15 tempo variabile/instabile, con cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo possibilità di qualche schiarita a inizio giornata.

Precipitazioni. Probabilità alta (75-100%) di frequenti precipitazioni sparse, in genere di modesta o moderata entità, con possibili locali rovesci. Limite neve a 1500/1800 m, anche più in basso sulle Dolomiti in caso di rovesci.

Temperature. In calo, specie le massime.

Venti. In quota moderati/tesi in prevalenza da sud-ovest; nelle valli variabili. In pianura deboli/moderati, in prevalenza nord-orientali, salvo su pianura meridionale e costa dove soffieranno da sud o sud-est.

Mare. Mosso.

Sabato 16 cielo nuvoloso o molto nuvoloso con probabili precipitazioni sparse di modesta entità fino alle ore centrali; possibili rasserenamenti dal pomeriggio. Temperature in ripresa.

Domenica 17 cielo sereno o poco nuvoloso per qualche cumulo pomeridiano in prossimità dei rilievi. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento.

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