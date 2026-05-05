Meteo Veneto: domani rovesci e temporali, “attenzione tra Prealpi e pianura”

Una nuova fase di maltempo interesserà il Veneto nei prossimi giorni, con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto nella giornata di domani. Dopo un miglioramento atteso nel fine settimana, con il ritorno di condizioni più stabili e ampie schiarite, le temperature subiranno oscillazioni tipiche del periodo ma senza estremi rilevanti. “Nel corso della giornata di mercoledì tempo a tratti instabile; saranno probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o locale temporale con quantitativi localmente consistenti tra Prealpi e pianura“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Un’area ciclonica in avvicinamento da nord-ovest porterà varie piogge fino a venerdì e soprattutto mercoledì. Sabato pressione in aumento, cielo poco o parzialmente nuvoloso“.

Oggi cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti coperto e a tratti parzialmente nuvoloso. Pioverà in modo discontinuo su tutte le zone, con accumuli modesti. Temperature: in calo anche sensibile rispetto a lunedì, di pomeriggio sotto la media anche di molto e di sera non distanti dalla media.

Domani sulla pianura cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti coperto e a tratti parzialmente nuvoloso. Sui monti coperto.

Precipitazioni. Probabilità medio-alta (50-75%) sulla pianura e alta (75/100%) sui monti. Attese piogge su tutte le zone, più frequenti sui monti rispetto alla pianura, anche con rovesci.

Temperature. In calo di notte e in aumento di giorno, con differenze anche sensibili rispetto a martedì. Valori non distanti dalla media.

Venti. Sulla pianura proverranno moderati/tesi da sud-est e andando verso la pedemontana diverranno deboli/moderati da nord-est. Sui monti moderati/tesi, nelle valli con direzione variabile e in quota da sud-ovest.

Mare. Mosso.

Giovedì 7 annuvolamenti e schiarite.

Precipitazioni. Andando dalla costa alla pedemontana probabilità da bassa (5-25%) a medio-bassa (25-50%) per modeste piogge da locali/brevi a sparse/discontinue. Sui monti probabilità medio-alta (50-75%) per piogge estese/discontinue, in prevalenza modeste e localmente moderate.

Temperature. In calo di notte e in aumento di giorno, con differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì.

Venti. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

Venerdì 8 piogge, schiarite e temperature con andamento irregolare.

Sabato 9 precipitazioni assenti, cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno.

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