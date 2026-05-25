Meteo Veneto: fase instabile in arrivo

L’Europa centrale resterà ancora sotto l’influenza di un’area di alta pressione, che garantirà condizioni in gran parte stabili sul Veneto fino a metà settimana. Tuttavia, l’avvicinamento di una circolazione instabile da Est determinerà un graduale aumento dell’instabilità tra mercoledì e giovedì, con temporali soprattutto in area montana e pedemontana e un calo delle temperature, prima di un nuovo miglioramento a fine settimana. “Una vasta area di alta pressione interesserà l’Europa centrale almeno fino a mercoledì, in seguito verrà leggermente indebolita sul suo versante orientale, per la presenza di una circolazione ciclonica sull’Europa dell’est. Il tempo fino a martedì sarà stabile e in prevalenza soleggiato in pianura, mentre sulle zone montane e pedemontane potranno svilupparsi temporali di calore nel pomeriggio. Le temperature saranno superiori alla media del periodo. Mercoledì e giovedì tempo più instabile, con nuvolosità irregolare e maggiore probabilità di rovesci e temporali sulle zone montane e pedemontane e su parte della pianura, accompagnate da un generale calo termico giovedì. Venerdì nuovo aumento della pressione“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza sereno, salvo possibile sviluppo di modesti cumuli sui rilievi nel pomeriggio. Temperature massime in ulteriore lieve aumento e superiori alla media del periodo. Venti in quota deboli/moderati da nord, in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Domani in prevalenza sereno, salvo sviluppo di modesti cumuli sui rilievi nel pomeriggio e presenza di velature verso sera.

Precipitazioni. Generalmente assenti o al più occasionali locali rovesci/temporali sulle zone montane.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. In quota deboli settentrionali; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare. Calmo.

Mercoledì 27 in pianura in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso nel pomeriggio per velature e per probabili locali annuvolamenti cumuliformi in prossimità della Pedemontana nel pomeriggio e sulle zone più occidentali. Su zone montane e pedemontane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso già nel corso della mattinata sui settori più settentrionali.

Precipitazioni. Sulle zone montane probabili precipitazioni a partire da nord, anche a carattere di rovescio e temporale; possibile qualche locale fenomeno in trascinamento dalla Pedemontana anche su parte della pianura occidentale e centro-settentrionale.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. Venti in quota moderati dai quadranti settentrionali; in pianura deboli variabili, salvo locale rinforzi in occasione di eventi temporaleschi.

Mare. Calmo.

Giovedì 28 in pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso, su zone montane e pedemontane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio, con probabili locali rovesci o temporali associati. Temperature minime in calo in montagna, stazionarie in pianura, massime in generale diminuzione, localmente anche moderata. Venti in quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali; in pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati.

Venerdì 29 sereno o poco nuvoloso, salvo qualche modesto annuvolamento cumuliforme sulle zone montane, pedemontane e interne della pianura. Possibili occasionali locali precipitazioni sulle zone montane e pedemontane nel pomeriggio. Temperature senza notevoli variazioni, salvo locale diminuzione dei valori massimi. Venti in quota moderati/tesi da nord; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

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