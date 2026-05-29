Meteo Veneto: giugno porta maltempo e temperature in calo

Weekend all’insegna del sole in Veneto, grazie al ritorno dell’alta pressione subtropicale. La stabilità però avrà vita breve: da lunedì è atteso un graduale peggioramento con maggiore variabilità, rischio di rovesci e temporali e temperature in calo, fino a riportarsi sui valori tipici del periodo. “Il promontorio anticiclonico di matrice subtropicale in espansione dall’Europa occidentale tenderà a riaffermarsi almeno fino alla mattina di domenica; nei primi giorni della prossima settimana potrebbe nuovamente indebolirsi, consentendo l’infiltrazione di impulsi più freschi e umidi, in arrivo dall’Atlantico. Fino a domenica il tempo sarà stabile, soprattutto in pianura e le temperature saranno in ripresa; da lunedì probabile variabilità e tratti di instabilità, con temperature in diminuzione fino a valori in linea con la media del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo poco o parzialmente nuvoloso, salvo temporanei maggiori addensamenti sulla fascia prealpina, dove non è escluso qualche piovasco o rovescio. Temperature in diminuzione rispetto a giovedì. Venti in quota deboli/moderati settentrionali; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Domani cielo inizialmente sereno con aumento della nuvolosità alta a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni. Assenti; solo nel pomeriggio in montagna probabilità bassa (5-25%) di occasionali piovaschi.

Temperature. Minime in diminuzione, massime in contenuto rialzo.

Venti. Deboli, in quota dai quadranti settentrionali, altrove variabili, con brezze lungo la costa, nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Domenica 31 nella prima metà della giornata cielo sereno o poco nuvoloso per velature; a partire dalle ore centrali probabile aumento della nuvolosità di tipo cumuliforme sulle zone montane, in possibile estensione alla pianura, dal tardo pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Inizialmente assenti, dalle ore centrali probabilità di qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale fino a medio-bassa (25-50%) dapprima sulle zone montane e dalla sera anche in pianura.

Temperature. Minime in rialzo, massime senza notevoli variazioni.

Venti. In quota moderati, a tratti tesi, inizialmente da nord-ovest, poi tendenti a disporsi da ovest; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare. Quasi calmo, con moto ondoso in lieve intensificazione verso sera.

Lunedì 1 tempo variabile, a tratti instabile con possibilità di precipitazioni sparse e discontinue, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature prevalentemente in diminuzione, più marcata nei valori massimi.

Martedì 2 variabile, anche instabile a partire dal pomeriggio, quando aumenterà la probabilità di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in lieve calo nei valori minimi e in montagna anche le massime, che saranno invece in lieve ripresa in pianura.

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