Meteo Veneto: graduale aumento delle temperature

Un’area di alta pressione in espansione da Sud/Ovest interessa il Veneto, garantendo condizioni generalmente stabili e più miti. Nei prossimi giorni prevarranno ampi spazi di sereno, con addensamenti pomeridiani soprattutto in montagna e locali fenomeni instabili sui rilievi. Il contesto sarà caratterizzato da un graduale aumento delle temperature, pur con qualche temporanea variabilità legata all’evoluzione diurna. “Si espande da sud-ovest sull’Europa un campo di alta pressione con aria relativamente calda; per il Veneto ne conseguono ampi spazi di sereno e alcune nubi specie nelle ore pomeridiane in montagna, associate a qualche possibile modesta precipitazione, in un contesto di graduale aumento delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo in montagna da poco a irregolarmente nuvoloso, in pianura poco nuvoloso salvo locali temporanei addensamenti sulla fascia pedemontana; probabili precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio sulle zone montane, possibili localmente anche su quelle pedemontane; rinforzi di vento dai quadranti settentrionali ad alta quota sulle Dolomiti di sera; leggero aumento delle temperature rispetto a martedì.

Giovedì 21 cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento in particolare dalle ore centrali su zone montane e alta pianura.

Precipitazioni. Assenti, salvo al più occasionali piovaschi sui rilievi e sulle zone pedemontane a partire dalle ore centrali.

Temperature. Prevale un aumento, salvo locali leggere controtendenze delle minime nelle valli e sull’alta pianura.

Venti. In quota settentrionali, moderati, al più occasionalmente tesi nelle ore pomeridiane; altrove, in genere deboli con direzione variabile.

Mare. Calmo, od al più temporaneamente quasi calmo al largo.

Venerdì 22 cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento più che altro dalle ore centrali sulle zone montane.

Precipitazioni. In pianura assenti, sulle zone montane dalle ore centrali in poi possibili alcuni piovaschi o brevi rovesci.

Temperature. Prevale un aumento, salvo locali modeste controtendenze sul Bellunese; spiccano in particolare i rialzi delle minime su Prealpi e alta pianura.

Venti. In quota settentrionali, moderati, al più localmente tesi nel pomeriggio; altrove, in genere deboli con direzione variabile.

Mare. Perlopiù calmo sottocosta e quasi calmo al largo.

Sabato 23 cielo in prevalenza poco nuvoloso con spazi di sereno anche ampi, più addensamenti dalle ore centrali su zone montane e parte di quelle pedemontane; crescente probabilità di piogge da locali a sparse sulle zone montane, non escluse occasionalmente dal pomeriggio su qualche località pedemontana; aumento delle temperature, moderato per le minime e lieve per le massime.

Domenica 24 cielo in prevalenza poco nuvoloso con spazi di sereno anche ampi, ma anche temporanei addensamenti specie su zone montane e alta pianura, ove è possibile qualche pioggia; per le temperature minime, contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti; temperature massime in aumento soprattutto sulle zone pianeggianti.

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