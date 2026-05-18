Meteo Veneto: instabilità a tratti e temporali pomeridiani

Una fase meteorologica in graduale evoluzione interesserà il Veneto nei prossimi giorni: dopo una prima parte di settimana ancora instabile e a tratti perturbata, con rovesci e temporali soprattutto sulle aree montane, seguirà un progressiva tregua dal maltempo grazie all’espansione dell’alta pressione. “Il passaggio di una saccatura in arrivo da nord-ovest porterà fino a martedì nuvolosità variabile e tratti di instabilità con delle precipitazioni. In seguito un promontorio anticiclonico avanzerà dal Mediterraneo occidentale determinando tempo più stabile, almeno in pianura, mentre sulle zone montane qualche episodio di instabilità sarà probabile nelle ore pomeridiane. Le temperature, inferiori alla media nei primi giorni della settimana, saranno in ripresa da mercoledì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo poco o parzialmente nuvoloso, con temporanei maggiori addensamenti di tipo cumuliforme, soprattutto sulle zone montane e sulla pianura interna, per il verificarsi di episodi di instabilità accompagnati da precipitazioni sparse, rovesci e temporali; non esclusi fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate). Limite della neve a 2100-2300 m. Temperature diurne stazionarie, o in locale aumento in pianura. Venti in quota deboli/moderati da sud-ovest; altrove variabili, a prevalente regime di brezza, con possibili raffiche in occasione dei temporali.

Domani nella prima metà della giornata cielo poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità irregolare a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni. Generalmente assenti nella prima metà della giornata, poi probabilità in aumento a partire dalle ore centrali fino a medio-bassa (25-50%) specie sulle zone montane di qualche debole o modesta precipitazione, nevosa sopra i 2500-2700 m.

Temperature. In aumento in montagna, senza notevoli variazioni le minime e in rialzo le massime in pianura.

Venti. In quota al mattino deboli variabili, dalle ore centrali moderati da nord-ovest; altrove variabili, a regime di brezza nelle valli e sulla costa.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledì 20 fino al mattino poco nuvoloso con possibili foschie/nebbie nelle ore più fredde lungo la costa e in qualche valle; dalle ore centrali tratti di sereno, più aperti in pianura, alternati ad annuvolamenti, più frequenti e consistenti in montagna.

Precipitazioni. In pianura assenti; in montagna tra la tarda mattina ed il pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche piovasco o rovescio.

Temperature. In aumento.

Venti. In quota deboli/moderati nord-occidentali; altrove variabili con brezze lungo la costa e nelle valli.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Giovedì 21 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura e per modesti cumuli pomeridiani in montagna. Temperature in aumento.

Venerdì 22 sereno o poco nuvoloso, salvo modesto sviluppo di attività cumuliforme sulle zone montane nelle ore pomeridiane. Temperature minime in ulteriore rialzo, massime senza notevoli variazioni.

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