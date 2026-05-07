Meteo Veneto: nei prossimi giorni “vari impulsi perturbati”

Una fase meteorologica variabile interesserà il Veneto nei prossimi giorni, sotto l’influenza di una circolazione depressionaria di origine atlantica alternata a temporanei rinforzi dell’alta pressione. Attese fasi di maltempo, con passaggi nuvolosi e precipitazioni soprattutto sulle aree montane e pedemontane, intervallati da brevi miglioramenti. Un più deciso aumento della stabilità è atteso nella giornata di sabato, seguito però da un nuovo peggioramento nel corso di domenica e dell’inizio della prossima settimana. “Una vasta circolazione ciclonica di origine atlantica interesserà l’Europa centro-settentrionale, con vari impulsi perturbati fino a venerdì. Sabato la pressione sarà in temporanea risalita, seguita domenica da un nuovo lieve calo, associato all’avvezione in quota di correnti umide sud-occidentali, che anticiperanno il passaggio di una saccatura a nord delle Alpi nella giornata di lunedì. Il tempo sulla regione sarà instabile/perturbato mercoledì, con precipitazioni frequenti e localmente consistenti, seguito da condizioni di variabilità fino a venerdì, specie in montagna, con nuvolosità irregolare e ancora possibilità di qualche precipitazione sparsa. Sabato tempo più stabile e soleggiato in pianura, con temperature massime in marcato aumento; da domenica ritorneranno condizioni di variabilità“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo variabile sulle zone montane con nubi irregolari, alternate a schiarite. In pianura cielo sereno o poco nuvoloso. In pianura generalmente assenti o al più locali nel pomeriggio; sulle zone montane e pedemontane saranno probabili modeste precipitazioni sparse dalla tarda mattinata fino a buona parte del pomeriggio, con possibili locali rovesci/temporali, in successivo esaurimento. Temperature massime in ripresa. In quota da moderati a deboli da sud-ovest, in pianura deboli/moderati da ovest, sulla costa in prevalenza deboli/moderati da sud-est.

Domani permangono condizioni di variabilità, in particolare sulle zone montane, dove saranno presenti nubi irregolari alternate a schiarite; in pianura iniziali nubi basse, seguite da cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Su zone montane e pedemontane saranno possibili modeste precipitazioni sparse.

Temperature. Minime in aumento in pianura, stazionarie altrove; massime senza variazioni di rilievo in pianura, in aumento sulle zone montane.

Venti. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali da moderati a deboli. In quota deboli.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 9 in pianura sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte nel pomeriggio, sulle zone montane nubi irregolari alternate a schiarite.

Precipitazioni. Sulle zone montane dalle ore centrali sarà probabile qualche precipitazione sparsa, possibili locali fenomeni anche sulle zone pedemontane; in esaurimento entro fine giornata.

Temperature. Minime in calo in pianura, in aumento sulle zone montane; massime in generale aumento, localmente anche marcato, con valori ben superiori alla media del periodo.

Venti. In quota deboli da sud-ovest; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare. Calmo.

Domenica 10 in prevalenza nuvoloso. Nel corso della mattinata aumenterà la probabilità di precipitazioni a partire da sud-ovest, in estensione a gran parte della regione nel corso della giornata. Si tratterà di precipitazioni modeste, con possibilità di locali rovesci od occasionali temporali, con tendenza a diradamento verso fine giornata. Temperature minime in aumento, massime in calo, anche marcato. In quota venti moderati dai quadranti meridionali, in pianura deboli variabili.

Lunedì 11 condizioni di tempo instabile, con nubi irregolari, più frequenti sulle zone montane, alternate a schiarite, anche ampie in pianura. Aumento della probabilità di precipitazioni dapprima sulle zone montane, poi anche sulla pianura nel pomeriggio. Si tratterà di fenomeni sparsi in montagna, più locali in pianura, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale aumento sulle zone montane; massime in aumento in pianura, stazionarie altrove. Venti in pianura moderati in prevalenza da ovest nell’entroterra e da sud-est sulla costa. In quota venti in rinforzo dai quadranti occidentali.

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