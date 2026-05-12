Meteo Veneto: nuove perturbazioni in arrivo, temperature in calo

Tra una breve tregua e il ritorno del maltempo, il Veneto si prepara ad affrontare una settimana dal clima decisamente instabile. Dopo il temporaneo miglioramento di oggi, nuove perturbazioni porteranno piogge, temporali e un sensibile calo delle temperature, con valori ben sotto la media stagionale soprattutto nel fine settimana. “Il nucleo depressionario con associata aria fredda, responsabile della fase di tempo instabile sulla regione, martedì si allontanerà verso est, determinando un temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche. In seguito faranno il loro ingresso da ovest ulteriori impulsi instabili/perturbati, associati ad una più ampia circolazione ciclonica sull’Europa centro-settentrionale. Sul Veneto si avranno quindi fasi di precipitazioni, alternate a fasi relativamente più asciutte tra martedì pomeriggio e mercoledì. Sabato transito di un minimo depressionario sul nord Italia, con tempo perturbato sulla regione e possibili quantitativi consistenti. Le temperature massime si porteranno su valori ben inferiori alla media del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o al più poco nuvoloso, salvo possibile formazione di locali annuvolamenti sulla pianura interna/Pedemontana e sulle Prealpi, associati a qualche rovescio od occasionale temporale. Temperature massime in diminuzione, con valori sotto la media del periodo. Venti in quota prevalentemente tesi da nord, nelle valli e localmente sulla fascia pedemontana, episodi di Foehn con probabili locali raffiche. In pianura venti dai quadranti orientali, deboli/moderati nell’entroterra, da tesi a moderati sulla costa, in attenuazione verso fine giornata.

Domani variabilità, con cielo parzialmente nuvoloso al mattino per nubi medio-alte, poi irregolarmente nuvoloso con schiarite.

Precipitazioni. Generalmente assenti o al più possibili locali piovaschi sui rilievi durante le ore centrali.

Temperature. Senza notevole variazioni in pianura, sulle zone montane minime in calo, massime in aumento in quota.

Venti. In pianura deboli/moderati dai quadranti orientali, in attenuazione dal tardo pomeriggio. In quota deboli/moderati da nord-ovest/ovest.

Mare. Da poco mosso a calmo.

Giovedì 14 tempo da variabile a instabile, con schiarite alternate ad annuvolamenti irregolari, anche consistenti, specie nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni. Nel corso della mattinata aumento della probabilità di precipitazioni: si tratterà di fenomeni da sparsi a diffusi, con rovesci e locali temporali in pianura, in possibile diradamento a fine giornata sui settori sud/sud-occidentali della pianura. Limite della neve a 1600/1900 m.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni, in aumento sulle zone montane; massime in calo, salvo risultare in aumento sui settori sud-orientali della pianura.

Venti. Sulla costa venti da nord-est moderati/tesi, salvo sui settori meridionali dove prevarranno venti moderati/tesi da sud/sud-ovest; nell’entroterra della pianura deboli/moderati dai quadranti orientali. In quota venti moderati/tesi da sud-ovest al mattino, in successiva attenuazione e rotazione da nord nel pomeriggio.

Mare. Poco mosso, a tratti mosso.

Venerdì 15 in prevalenza molto nuvoloso. Precipitazioni inizialmente assenti, poi nel corso della mattinata aumenterà la probabilità a partire dalla pianura meridionale, in successiva estensione al resto della regione. Limite della neve a circa 1500/1800 m. Temperature senza notevoli variazioni. In quota venti moderati/tesi dai quadranti meridionali; in pianura deboli/moderati da nord-est al mattino, in seguito deboli variabili.

Sabato 16 tempo perturbato, con cielo molto nuvoloso al mattino, irregolarmente nuvoloso in pianura nel pomeriggio, con qualche schiarita. Saranno probabili precipitazioni diffuse fino al mattino, con possibili quantitativi anche consistenti tra Prealpi e Pedemontana, poi tenderanno a persistere sui settori montani, pedemontani e settentrionali della pianura, mentre altrove saranno più sporadiche e discontinue. Limite della neve intorno ai 1600/1800 m. Temperature minime in aumento, massime in calo, con valori ben inferiori alla media del periodo. Venti in quota al mattino tesi dai quadranti meridionali, in successiva rotazione e rinforzo da nord nel pomeriggio, con possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana. Al mattino rinforzi di Scirocco sulla costa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.