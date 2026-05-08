Meteo Veneto: nuovo peggioramento dalla Festa della Mamma

Dopo alcuni giorni segnati dal maltempo, il Veneto si prepara a un weekend dal tempo variabile: tra schiarite, temperature in aumento e nuovi passaggi perturbati, il meteo alternerà momenti più stabili a rovesci e temporali, soprattutto sulle zone montane. Da domenica, Festa della Mamma, è atteso un nuovo peggioramento, con condizioni instabili che accompagneranno l’inizio della prossima settimana. “Venerdì l’impulso perturbato responsabile dell’instabilità dei giorni scorsi si allontanerà verso est. Sabato la pressione sarà in temporanea risalita, seguita domenica da un nuovo calo, associato al passaggio di una ondulazione in quota in ingresso da ovest. Lunedì si avvicinerà da nord una nuova saccatura che farà il suo ingresso nella seconda parte della giornata. Il tempo sulla regione sarà variabile in montagna, con nuvolosità irregolare e ancora possibilità di qualche precipitazione sparsa fino a sabato, mentre in pianura prevarranno condizioni di stabilità con temperature massime in marcato aumento“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Domenica ritorneranno condizioni di variabilità con precipitazioni a partire dai settori sud occidentali, sparse, a tratti diffuse. Lunedì tempo instabile/perturbato con frequenti rovesci e temporali, seguiranno condizioni di variabilità martedì“.

Oggi permangono condizioni di variabilità, in particolare sulle zone montane, dove saranno presenti nubi irregolari alternate a schiarite; in pianura da parzialmente nuvoloso a sereno o poco nuvoloso. Su zone montane e pedemontane saranno probabili locali rovesci o temporali, altrove precipitazioni generalmente assenti. Temperature massime senza variazioni di rilievo. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati. In quota deboli variabili.

Domani in pianura sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte nel pomeriggio, sulle zone montane nubi irregolari alternate a schiarite.

Precipitazioni. Sulle zone montane dalle ore centrali e nel pomeriggio sarà probabile qualche precipitazione sparsa anche a carattere di rovescio o temporale, possibili locali fenomeni anche sulle zone pedemontane; in esaurimento entro fine giornata.

Temperature. Minime in calo in pianura, stazionarie sulle zone montane; massime in generale aumento, localmente anche marcato, con valori ben superiori alla media del periodo.

Venti. In quota deboli da sud-ovest; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare. Calmo.

Domenica 10 in prevalenza nuvoloso.

Precipitazioni. Nel corso della mattinata aumenterà la probabilità di precipitazioni a partire da sud-ovest, in estensione a gran parte della regione nel corso della giornata. Si tratterà di precipitazioni sparse e discontinue, con possibilità di locali rovesci od occasionali temporali; tendenza a diradamento verso fine giornata.

Temperature. Minime in aumento, massime in calo, anche marcato.

Venti. In quota venti moderati/tesi dai quadranti meridionali, in pianura moderati da est.

Mare. Poco mosso.

Lunedì 11 condizioni di tempo instabile, con nubi irregolari, più frequenti sulle zone montane, alternate a schiarite, anche ampie in pianura nella seconda parte della giornata. Saranno probabili precipitazioni già dalle prime ore a partire da sud-ovest. Si tratterà di fenomeni sparsi, a tratti diffusi, con rovesci e temporali, in diradamento dal tardo pomeriggio. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale aumento sulle zone montane; massime in aumento in pianura, in calo sulle zone montane. Venti in pianura moderati in prevalenza da ovest. In quota venti dai quadranti occidentali al mattino, in rotazione da nord nel corso del pomeriggio.

Martedì 12 residue condizioni di variabilità/instabilità, specie sulle zone montane e pedemontane, con annuvolamenti che si alterneranno a schiarite. In pianura al mattino sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità irregolare. Saranno ancora probabili rovesci e temporali, dapprima sulle zone montane e pedemontane, poi dalla serata possibili anche in pianura. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in quota; massime in ripresa. Venti in pianura deboli/variabili, in rinforzo da est in serata. In quota venti tesi da nord-ovest, in attenuazione nel pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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