Meteo Veneto, “oggi possibili localmente fenomeni intensi”

Una fase di marcato maltempo interessa il Veneto, con tempo spesso nuvoloso, precipitazioni diffuse e locali temporali anche intensi, in un contesto termico sotto la media stagionale. Solo nel corso del fine settimana si assisterà a un graduale miglioramento, con più schiarite e un ritorno a condizioni più stabili, pur con qualche residua variabilità soprattutto sui rilievi. “Giovedì 14 tempo instabile con probabili rovesci e temporali specie sui settori centro-meridionali della regione. Saranno possibili localmente fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento) con quantitativi di pioggia anche consistenti. Limite delle nevicate intorno ai 1500-1800 m, a tratti anche un po’ più in basso specie sulle Dolomiti“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una vasta saccatura con aria fredda si protende dalle alte latitudini, portando anche sul Veneto fino a sabato frequente nuvolosità con delle precipitazioni e temperature sotto la norma; in seguito la pressione aumenta e con essa le schiarite, le temperature minime diminuiscono domenica per poi risalire, le temperature diurne aumentano“.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto, salvo alcuni spazi di sereno più che altro sulle zone centro-meridionali; precipitazioni frequenti e sparse o a tratti abbastanza diffuse, anche con probabili rovesci o locali temporali specie in pianura, che possono in qualche caso risultare intensi; limite delle nevicate in genere sui 1500-1800 m, ma a tratti un po’ più basso durante i rovesci e di sera specie sulle Dolomiti; temperature diurne in calo rispetto a mercoledì, salvo controtendenze a sud-est.

Domani cielo molto nuvoloso o coperto, a parte qualche fase di schiarita più probabile nelle prime ore e a sud-est.

Precipitazioni. Fenomeni nelle prime ore da locali a sparsi e poi da sparsi a diffusi, con dei rovesci e alcuni possibili temporali specie in pianura; limite delle nevicate sui 1400/1700 m, anche più basso specie sulle Dolomiti in caso di rovesci; non si esclude qualche fenomeno occasionalmente intenso fino al pomeriggio su pianura e Prealpi.

Temperature. In montagna, contenuto calo soprattutto riguardo alle minime; sulle zone pianeggianti, minime in leggera diminuzione e contenute variazioni di carattere locale riguardo alle massime.

Venti. In quota sulle Dolomiti perlopiù deboli dai quadranti meridionali, sulle Prealpi da sud-ovest moderati o a tratti tesi fino a metà giornata e poi deboli; altrove deboli con direzione variabile, a parte locali temporanei rinforzi di moderata intensità sulla costa.

Mare. In prevalenza mosso, ma inizialmente anche molto mosso al largo.

Sabato 16 dapprima cielo prevalentemente molto nuvoloso, poi variabilità con nubi alternate a crescenti schiarite.

Precipitazioni. Fenomeni da sparsi a locali fino al primo pomeriggio, generalmente modesti salvo occasionali brevi rovesci; limite delle nevicate in rialzo durante le ore diurne fino a quote dell’ordine dei 2000 m.

Temperature. Contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le minime diminuzioni sul Bellunese, per le massime aumenti su Prealpi e pianura nord-orientale.

Venti. In quota nella notte entrante da deboli a moderati dai quadranti orientali, poi nord-orientali da tesi a localmente forti specie sulle Dolomiti e dal pomeriggio moderati, anche deboli a fine giornata sulle Prealpi; altrove deboli con direzione variabile, a parte qualche probabile fase di locale moderato rinforzo.

Mare. Da mosso a poco mosso.

Domenica 17 cielo poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi specie al mattino e un po’ di cumuli al pomeriggio soprattutto sui rilievi, associati al più alla possibilità di qualche modesta precipitazione; per le temperature minime prevale una moderata diminuzione, salvo valori stazionari o in lieve aumento sulla costa e sulle zone più ad ovest; temperature massime in rialzo.

Lunedì 18 un po’ di variabilità a nord-est, con spazi di sereno seguiti da crescenti addensamenti nuvolosi e alcune probabili precipitazioni, altrove cielo da poco a parzialmente nuvoloso; temperature minime in aumento, salvo valori stazionari o in lieve calo sulle zone più ad ovest; temperature massime stazionarie o in lieve aumento, salvo locali leggere controtendenze sulle zone montane.

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