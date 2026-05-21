Meteo Veneto: piogge pomeridiane in montagna e rialzo delle temperature

Un campo di alta pressione in arrivo da Sud/Ovest garantirà nei prossimi giorni condizioni generalmente stabili sul Veneto, con ampi spazi di sole e un progressivo aumento delle temperature. Non mancheranno tuttavia addensamenti pomeridiani, soprattutto in area montana, dove potranno verificarsi locali piovaschi o brevi temporali, in un contesto comunque prevalentemente asciutto e mite. “Arriva da sud-ovest sull’Europa un campo di alta pressione, con aria relativamente calda; per il Veneto ne conseguono ampi spazi di sereno e alcune nubi specie nelle ore pomeridiane in montagna, associate a qualche possibile modesta precipitazione, in un contesto di graduale aumento delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento in particolare su zone montane e alta pianura; precipitazioni assenti, a parte possibili locali piovaschi sulle zone prealpine e pedemontane; locali temporanei rinforzi di vento settentrionale in quota; per le temperature, rispetto a mercoledì, prevale un leggero aumento.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento più che altro dalle ore centrali sulle zone montane.

Precipitazioni. In pianura assenti, sulle zone montane dalle ore centrali in poi possibili alcuni piovaschi.

Temperature. Minime perlopiù in aumento; per le massime prevale un leggero aumento, salvo locali modeste controtendenze nelle valli.

Venti. In quota dai quadranti settentrionali, in genere moderati ma localmente a tratti tesi nel pomeriggio; altrove direzione variabile, intensità debole salvo occasionali moderati rinforzi sulle zone meridionali e costiere.

Mare. Sottocosta calmo, al largo quasi calmo o a tratti poco mosso.

Sabato 23 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più dalle ore centrali su zone montane e parte di quelle pedemontane.

Precipitazioni. Sulle zone montane dalla tarda mattinata crescente probabilità di alcune piogge, modeste salvo occasionali rovesci o temporali; in pianura, fenomeni generalmente assenti.

Temperature. Perlopiù in aumento.

Venti. In quota dai quadranti settentrionali, in genere moderati ma localmente a tratti tesi dal pomeriggio; altrove direzione variabile, intensità debole salvo occasionali moderati rinforzi sulle zone meridionali e costiere.

Mare. A sud da quasi calmo a poco mosso specie al largo, altrove da calmo a quasi calmo.

Domenica 24 prevale un cielo sereno o poco nuvoloso, ma con degli addensamenti da metà giornata specie su zone montane e parte di quelle pedemontane, associati alla possibilità di qualche pioggia anche a carattere di rovescio o temporale; per le temperature minime, contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti; temperature massime in aumento.

Lunedì 25 cielo in genere da sereno a poco nuvoloso ma con degli addensamenti da metà giornata verso l’interno, associati in particolare sulle zone montane alla possibilità di qualche pioggia anche a carattere di rovescio o temporale; temperature in aumento.

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