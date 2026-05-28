Meteo Veneto: pioggia e temperature in calo

Un campo anticiclonico di origine subtropicale continua a interessare gran parte dell’Europa sud-occidentale, ma il Veneto si trova in una zona marginale più esposta a infiltrazioni instabili: ne consegue una fase meteorologica all’insegna della variabilità, con alternanza di schiarite e annuvolamenti e la possibilità di maltempo, in un contesto termico che rimane nel complesso mite ma con lievi oscillazioni nei prossimi giorni. “Mentre un campo anticiclonico con aria calda persiste tra Africa nord-occidentale ed Europa sud-occidentale, il Veneto si trova al suo margine, dove possono manifestarsi alcune fasi di variabilità con qualche possibile pioggia e temperature un po’ in calo rispetto ai giorni scorsi sebbene ancora sopra la norma“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo perlopiù poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e temporanei addensamenti associati alla possibilità di locali brevi piogge a prevalente carattere di rovescio o temporale; non si escludono occasionali fenomeni intensi su pianura e Prealpi; temperature diurne un po’ in diminuzione rispetto a mercoledì.

Domani cielo in prevalenza poco nuvoloso a parte alcuni temporanei addensamenti; spazi di sereno anche ampi specie nelle prime ore a nord-est, nonché a partire da quelle centrali su pianura e Dolomiti.

Precipitazioni. Un po’ di fenomeni locali o temporaneamente sparsi, anche con dei rovesci o temporali, possibili soprattutto all’inizio sulle zone pianeggianti e poi su quelle montane; non si escludono occasionali fenomeni intensi su pianura e Prealpi.

Temperature. In contenuta diminuzione, soprattutto riguardo alle massime, salvo qualche leggera controtendenza in montagna.

Venti. In quota perlopiù moderati dai quadranti settentrionali, ma a tratti localmente tesi; per il resto deboli sull’entroterra e deboli o a tratti moderati sul litorale con locali brezze, direzione prevalente dai quadranti orientali su gran parte della pianura e variabile altrove.

Mare. All’inizio poco mosso a sud e a tratti anche altrove, per il resto quasi calmo.

Sabato 30 cielo nelle prime ore generalmente sereno e poi da poco a parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti, salvo al più qualche occasionale piovasco o breve rovescio in montagna dal pomeriggio.

Temperature. Minime un po’ in diminuzione salvo locali lievi controtendenze sulle zone montane e pedemontane, massime in contenuto aumento.

Venti. In quota da deboli a moderati, dai quadranti settentrionali; per il resto deboli con direzione variabile sull’entroterra e perlopiù moderati dai quadranti orientali sul litorale, con locali brezze.

Mare. Quasi calmo.

Domenica 31 un po’ di variabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi più presenti dal pomeriggio in montagna; da metà giornata in poi alcune piogge anche a carattere di rovescio o temporale, con probabilità crescente verso l’interno; temperature in contenuto aumento, salvo locali leggere controtendenze delle massime in montagna.

Lunedì 1° giugno un po’ di variabilità, con spazi di sereno anche ampi e addensamenti nuvolosi più presenti dal pomeriggio, quando è maggiore la possibilità di qualche pioggia anche sotto forma di rovescio o temporale, specie sulle zone centro-settentrionali; riguardo alle temperature sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui aumenti delle minime sull’entroterra pianeggiante e diminuzioni delle massime sulle Prealpi.

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