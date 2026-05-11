Meteo Veneto: settimana all’insegna dell’instabilità, temporali e temperature in calo

Una nuova fase di maltempo si prepara a interessare il Veneto: l’arrivo di aria fredda dal Nord Europa porterà nei prossimi giorni piogge, temporali e un deciso calo delle temperature. Dopo una breve tregua tra martedì e mercoledì, la regione resterà sotto l’influenza di correnti instabili, con condizioni meteo variabili almeno fino a venerdì. “Una saccatura in approfondimento dall’Europa settentrionale verso sud, determinerà un’avvezione di aria fredda sul nord Italia, che porterà sulla regione una fase di tempo instabile, con frequenti rovesci e temporali. Martedì la saccatura si sposterà verso est, ma sarà seguita da ulteriori impulsi instabili/perturbati in ingresso da ovest, associati ad una più ampia circolazione ciclonica sul nord Europa. Sul Veneto si avranno quindi fasi di precipitazioni, alternate a fasi relativamente più asciutte tra martedì pomeriggio e mercoledì. Le temperature massime si porteranno su valori ben inferiori alla media del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Tempo instabile, con frequente nuvolosità per buona parte del pomeriggio; dalla serata attenuazione della nuvolosità a partire da sud-ovest, con ampie schiarite. Graduale aumento della probabilità di fenomeni diffusi, con frequenti rovesci e temporali; non esclusi localmente fenomeni intensi e con quantitativi consistenti. Temperature massime senza notevoli variazioni. Venti in quota in progressiva rotazione da nord; in pianura venti moderati da sud/sud-ovest, a tratti anche tesi sulla costa in serata“.

Domani tempo variabile, con residua nuvolosità al mattino, in seguito sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Nella notte crescente probabilità di precipitazioni, a partire dalle zone montane, in successiva estensione verso la pianura in mattinata. Si tratterà di fenomeni sparsi, con locali rovesci, occasionalmente temporaleschi, specie sulla pianura nord-orientale dove non si esclude possano risultare intensi. Limite della neve in calo fino a 1600-1900 m. Nel pomeriggio tendenza ad esaurimento dei fenomeni, che risulteranno al più localizzati.

Temperature. In diminuzione, salvo locali contenute controtendenze delle massime nelle valli e sulla fascia pedemontana specie ad ovest, interessate da possibili episodi Foehn. Valori sotto la media del periodo.

Venti. In quota prevalentemente tesi da nord; nelle valli e localmente sulla fascia pedemontana, episodi di Foehn con probabili locali raffiche. In pianura inizialmente deboli da ovest salvo locali rinforzi in occasione di temporali, poi in rotazione dai quadranti orientali, con rinforzi moderati/tesi sulla costa.

Mare. In prevalenza poco mosso, ma al largo temporaneamente anche mosso.

Mercoledì 13 variabilità, con cielo parzialmente nuvoloso al mattino per nubi medio-alte, poi irregolarmente nuvoloso con schiarite.

Precipitazioni. Generalmente assenti o al più possibili locali piovaschi a ridosso dei rilievi durante le ore centrali.

Temperature. Minime senza notevole variazioni o in locale ulteriore diminuzione; massime in calo sui settori occidentali di pianura e Prealpi, in aumento in quota, stazionarie altrove.

Venti. In pianura deboli/moderati dai quadranti orientali, in attenuazione dal tardo pomeriggio. In quota deboli occidentali.

Mare. Poco mosso.

Giovedì 14 condizioni di variabilità, con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite. Nel corso della mattinata aumento della probabilità di precipitazioni a partire dalle zone montane, in successiva estensione alla pianura. Si tratterà di fenomeni da sparsi a diffusi, con rovesci ed occasionali temporali in pianura, in possibile diradamento a fine giornata sui settori meridionali. Limite della neve a 1600/1900 m. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, in aumento in quota; massime in aumento sulla pianura meridionale, stazionarie altrove. Venti in pianura variabili deboli, a tratti moderati. In quota venti moderati/tesi da sud-ovest.

Venerdì 15 in prevalenza nuvoloso. Nella notte fino alle prime ore del mattino precipitazioni diffuse sui settori centro-settentrionali, in possibile successivo temporaneo diradamento in pianura in mattinata, e in ripresa nel pomeriggio, con fenomeni da sparsi a diffusi. Diradamento delle precipitazioni verso fine giornata. Temperature minime in aumento, massime in nuova diminuzione. In quota venti tesi da sud-ovest in rotazione da nord in giornata; in pianura deboli variabili, a tratti moderati.

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