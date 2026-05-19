Meteo Veneto: temperature in ripresa da domani

Dopo una fase di instabilità, il Veneto si prepara a un graduale ritorno del bel tempo. La perturbazione che ha caratterizzato l’inizio di settimana lascia spazio all’alta pressione: già da domani il sole tornerà protagonista soprattutto in pianura, mentre sui rilievi potranno ancora svilupparsi locali fenomeni pomeridiani. In rialzo anche le temperature, attese in progressiva ripresa nei prossimi giorni. “La saccatura, responsabile della variabilità/instabilità di lunedì si sta spostando verso est, lasciando spazio all’avanzamento di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo occidentale. Martedì sarà ancora possibile qualche tratto di instabilità, da mercoledì tempo via via più stabile, almeno in pianura, mentre sulle zone montane qualche episodio di instabilità sarà probabile nelle ore pomeridiane. Le temperature, inizialmente inferiori alla media, saranno in ripresa da mercoledì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi ampi tratti soleggiati, soprattutto in pianura alternati a nuvolosità irregolare in aumento a partire dalle zone montane, dove saranno possibili delle precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o occasionale temporale, nevose sopra i 2500-2700 m; sulle zone pianeggianti la probabilità di precipitazioni sarà minore ed i fenomeni saranno più localizzati. Temperature diurne in ripresa rispetto a lunedì. Venti in quota moderati da nord-ovest; altrove variabili, a regime di brezza nelle valli e lungo la costa.

Mercoledì 20 fino al mattino, sereno o poco nuvoloso con possibili locali riduzioni della visibilità nelle ore più fredde lungo la costa e in qualche valle; dalle ore centrali tratti di sereno, prevalenti in pianura, alternati ad annuvolamenti, più frequenti e consistenti in montagna.

Precipitazioni. In pianura assenti; in montagna tra la tarda mattina ed il pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche piovasco o rovescio, in possibile locale estensione alle zone pedemontane nel tardo pomeriggio.

Temperature. Prevalentemente in ripresa.

Venti. In quota nord-occidentali deboli/moderati, anche tesi dalla sera; altrove variabili con brezze lungo la costa e nelle valli.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Giovedì 21 tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura e per modesti cumuli pomeridiani in montagna.

Precipitazioni. Assenti; salvo probabilità al più bassa (5-25%) di qualche piovasco pomeridiano in montagna.

Temperature. Prevalentemente in aumento.

Venti. In quota moderati settentrionali; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare. Calmo o quasi calmo.

Venerdì 22 sereno o poco nuvoloso, salvo modesto sviluppo di attività cumuliforme sulle zone montane nelle ore pomeridiane. Temperature minime in ulteriore rialzo, massime senza notevoli variazioni.

Sabato 23 cielo in prevalenza sereno, salvo sviluppo di attività cumuliforme pomeridiana in montagna.

Temperature senza notevoli variazioni o in ulteriore locale rialzo specie nei valori minimi.

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