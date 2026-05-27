Meteo Veneto: temporali nel pomeriggio/sera, in arrivo calo termico

Nelle prossime ore il Veneto sarà interessato da condizioni di spiccata variabilità, in un contesto ancora influenzato da un campo anticiclonico caldo ma in graduale attenuazione. Si alterneranno fasi più stabili e di maltempo, con possibili rovesci e temporali soprattutto nelle aree montane e interne, localmente anche intensi. Un’evoluzione tipicamente estiva, segnata da temperature sopra la media ma con qualche temporaneo calo e fenomeni anche di forte intensità. “Nel pomeriggio/sera di mercoledì 27 tratti di instabilità con probabili rovesci e temporali da locali a sparsi su zone montane/pedemontane, in possibile e successiva estensione a qualche zona della pianura; saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate)“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Un campo anticiclonico con aria calda staziona tra Africa nord-occidentale e buona parte d’Europa, inducendo anche sul Veneto temperature ben sopra la norma in un contesto che vede prevalere gli spazi di sereno; una sua temporanea regressione però lascia spazio per qualche giorno a un po’ di calo termico, oltre a qualche locale pioggia più che altro sulle zone interne“.

Oggi variabilità, con alternanza tra addensamenti nuvolosi e spazi di sereno; alcune piogge perlopiù a carattere di rovescio o temporale, probabili soprattutto sulle zone montane e localmente su quelle interne della pianura; possibilità di locali fenomeni intensi tra cui forti rovesci, qualche grandinata e raffiche di vento.

Domani cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso, con significativi spazi di sereno.

Precipitazioni. A partire dalle ore centrali, soprattutto sull’entroterra, probabili fenomeni sparsi a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Temperature. Minime un po’ in calo su zone montane e alta pianura, stazionarie o in lieve aumento altrove; massime in diminuzione.

Venti. In quota dai quadranti settentrionali, a tratti moderati e a tratti tesi; altrove deboli con direzione variabile, salvo fasi di locale moderato rinforzo per brezze.

Mare. Nelle prime ore calmo, poi quasi calmo, al più temporaneamente poco mosso.

Venerdì 29 cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso, comunque con spazi di sereno anche ampi.

Precipitazioni. Probabili alcune fasi di fenomeni al più sparsi, anche con dei rovesci o temporali, soprattutto all’inizio sulle zone pianeggianti e poi su quelle montane.

Temperature. Prevale un po’ di diminuzione, a fronte di qualche locale contenuta controtendenza.

Venti. In quota, perlopiù moderati dai quadranti settentrionali; altrove deboli salvo locali moderati rinforzi per brezze specie sul litorale, con direzione prevalente dai quadranti orientali su bassa pianura e costa, direzione variabile nelle valli e sull’alta pianura.

Mare. Inizialmente poco mosso al largo, per il resto in genere quasi calmo.

Sabato 30 cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma con spazi di sereno più ampi all’inizio e maggiori annuvolamenti da metà giornata, specie in montagna ove a quel punto è possibile qualche pioggia anche a carattere di rovescio o temporale; temperature minime un po’ in diminuzione salvo locali lievi controtendenze sulle zone montane e pedemontane, massime in aumento.

Domenica 31 tempo un po’ variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi più presenti nel pomeriggio, quando specie sulle zone interne è possibile qualche pioggia a prevalente carattere di rovescio o temporale; temperature in aumento, salvo alcuni valori massimi stazionari a nord-est.

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