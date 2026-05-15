Meteo, violenta grandinata in Malesia: chicchi di ghiaccio colpiscono tetti e auto durante un improvviso temporale creando il panico | VIDEO

Una tempesta di grandine improvvisa e particolarmente violenta ha colpito la Malesia nelle ultime ore, lasciando dietro di sé scene impressionanti. Video e immagini condivisi sui social mostrano chicchi di ghiaccio di dimensioni insolite cadere con forza, colpendo tetti, veicoli e strade, trasformando in pochi minuti il paesaggio urbano. Il fenomeno, tanto spettacolare quanto raro per l’immaginario collettivo della regione tropicale, ha sorpreso un po’ tutti, proprio perché poco abituati a eventi di questo tipo. Tuttavia i fenomeni grandinigeni, anche di forte intensità, non sono del tutto anomali nel Sud-Est asiatico.

Gli episodi grandinigeni, infatti, si concentrano soprattutto nelle zone interne e montuose e durante le fasi di transizione monsonica, quando l’atmosfera diventa particolarmente instabile e i temporali possono assumere caratteristiche più severe. In queste condizioni, le nubi temporalesche riescono a svilupparsi in verticale fino a quote tali da permettere la formazione e la crescita dei chicchi di ghiaccio, che poi raggiungono il suolo con intensità anche notevole.

Un esempio emblematico della crescente variabilità atmosferica nelle regioni tropicali, dove fenomeni estremi possono manifestarsi con modalità sempre più improvvise, spettacolari e al tempo stesso devastanti.