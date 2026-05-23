Meteo, violenta grandinata nel Sahara algerino: Tazrouk imbiancata in pochi minuti, flash flood a Hirafok | VIDEO

Maltempo eccezionale oggi nel sud dell’Algeria: una intensa grandinata ha colpito nelle ultime ore la zona di Tazrouk, nella provincia di Tamanrasset, trasformando il paesaggio desertico in uno scenario più che raro. Le immagini mostrano accumuli significativi di ghiaccio, segno della forte instabilità atmosferica che sta interessando la regione. Nel medesimo contesto meteorologico, piogge abbondanti hanno interessato anche l’area di Hirafok, dove i torrenti in secca si sono ‘rimessi in moto’, portando acqua e sollievo in una delle zone più aride del Paese. Un evento accolto con entusiasmo dalla popolazione, tra stupore e gratitudine.

Nel cuore del Sahara algerino, tra Tazrouk e la provincia di Tamanrasset, i violenti temporali associati a grandine e piogge torrenziali possono verificarsi ogni anno, soprattutto nel corso della stagione primaverile, dando luogo a piene improvvise e scenari spettacolari nel cuore del deserto.

In queste fasi, la risalita verso nord della cosiddetta ITCZ (InterTropical Convergence Zone), la fascia di bassa pressione dove convergono gli alisei dei due emisferi, favorisce lo sviluppo di nubi temporalesche ben strutturate e organizzate fin verso il Sahara meridionale.

Quando queste celle raggiungono rilievi e altopiani come quelli presenti a Tazrouk, possono scaricare in poche decine di minuti la pioggia che di solito cadrebbe nell’arco di qualche mese, con piene improvvise nei corsi d’acqua in secca, flash flood molto localizzati e, nei casi più severi, grandinate come quelle osservate in queste ore.