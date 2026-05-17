Missione di search & recovery: il team internazionale di Dan Europe arriva alle Maldive per la prima immersione

Il team internazionale di search & recovery mobilitato nelle ultime 48 ore da Dan Europe è arrivato alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell’atollo di Vaavu, dove sta completando la preparazione delle attrezzature, i briefing operativi e la pianificazione finale della missione in vista della prima immersione prevista per domani mattina. Si tratta di un team altamente specializzato composto dai soccorritori finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, il cui compito sarà affrontare un’operazione complessa e ad alto rischio in un ambiente profondo e ostruito. “Le prossime ore saranno interamente dedicate ai controlli delle attrezzature, alla logistica dei gas, alla valutazione ambientale e alla pianificazione dell’immersione, nell’ambito di un’operazione che rimane complessa e ad alto rischio in ambiente profondo e ostruito. In questa fase – prosegue la nota – Dan chiede con rispetto alla comunità subacquea, ai media e al pubblico di consentire al team operativo il tempo, la concentrazione e la massima focalizzazione necessari per svolgere questa missione in condizioni di massima sicurezza. Non saranno condivisi ulteriori dettagli operativi fino al completamento del primo intervento”.

Le attività di verifica delle attrezzature, la gestione dei gas e la pianificazione dettagliata dell’immersione sono fondamentali per garantire la massima sicurezza del team, considerando la complessità dell’ambiente in cui si svolgerà l’operazione.

Coordinamento internazionale e supporto strategico

“In questi giorni una delle nostre priorità è stata supportare queste operazioni mettendo in campo le migliori persone, le attrezzature più adatte e il massimo livello di coordinamento possibile. Il nostro team è ora sul posto e si sta preparando per l’immersione di domani. Da questo momento, tutta la loro attenzione deve essere interamente rivolta alla missione che li attende”, afferma Laura Marroni, Ceo di Dan Europe.

La task force opera in stretto coordinamento con le Maldives National Defence Force (MNDF) e mantiene un costante contatto con le autorità italiane presenti a Malé. Questo livello di sinergia internazionale è essenziale per affrontare un’operazione così delicata e complessa.

Un pensiero alle famiglie delle vittime

L’attenzione del team non è solo tecnica e operativa: “il nostro pensiero resta rivolto alle famiglie e ai cari delle vittime“, conclude la nota, sottolineando l’impegno umano e il rispetto verso chi è stato colpito dall’evento che ha reso necessaria la missione. Il primo intervento di search & recovery rappresenta quindi una tappa cruciale, non solo per l’esito immediato della missione, ma anche per garantire sicurezza, professionalità e trasparenza in un contesto internazionale estremamente delicato.